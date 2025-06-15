Важкопоранених мають передавати без обміну — юрист

Українські захисники, що повернулися з російського полону. Фото: Зеленський/Telegram

Заслужений юрист України Володимир Пилипенко заявив, що важкопоранених і хворих не можна тримати в полоні. Крім того, їх мають передавати без обміну.

Про це Володимир Пилипенко розповів в ефірі Вечір.LIVE.

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Юрист наголосив, що важкопоранених і хворих не можна тримати в полоні. Натомість їх взагалі мають передавати без обміну.

Пилипенко зазначив, що Росія не створює медичних комісій для таких людей та не дотримується Женевських конвенцій.

Фахівець пояснив, що те, що відбувається обмін — не означає, що це якась пом'якшувальна обставина для Росії за ті злочини й звірства, що вона вчиняє.

"Ситуація, яка сьогодні відбувається — повернення військовополонених, зокрема певної категорії, молоді хлопці віком до 25 років. Війна також має свої правила, закони та звичаї. І гуманітарну складову ніхто не скасовував. І те, що відбувається обмін, не значить, що це якась пом'якшувальна обставина для Росії за ті злочини й звірства, які вона вчиняє.

Але вони (росіяни. — Ред.) називають це жестами доброї волі. В Женевській конвенції передбачено, що військовополонені, які є важкопоранені або хворі, вони взагалі не підлягають триманню в полоні, їх взагалі не можна передавати до таборів. Мали б бути створені певні змішані медичні комісії й спеціалісти мали б визначати цих осіб, які хворі, і передавати їх без обміну в ту державу, до Збройних сил якої вони належать. Росія це все блокує, вона не виконує міжнародне право", — пояснив заслужений юрист України Володимир Пилипенко.

Нагадаємо, що у суботу, 14 червня, Україна та Росія провели четвертий обмін полоненими за тиждень.

Раніше в українській розвідці розповіли, у яких умовах перебувають полонені українські військові у РФ.