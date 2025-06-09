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Головна Армія У ГУР розкрили страшні умови полону РФ воїнів ЗСУ

У ГУР розкрили страшні умови полону РФ воїнів ЗСУ

Ua en ru
Дата публікації: 9 червня 2025 21:31
У ГУР розповіли про умови пробування воїнів ЗСУ у полоні
Звільнені з полону українські захисники. Фото: Зеленський/Telegram

У понеділок, 9 червня, відбувся перший етап масштабного обміну полоненими між Україною та Росією. Речник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов розкрив деталі щодо умов перебування українських захисників у російському полоні. 

Про це Андрій Юсов розповів у коментарі телеканалу "Ми — Україна".

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За словами Юсова, українські військові повернулися з різних місць утримання. Це означає, що у них були різні умови перебування й у кожного своя історія і свої особливі обставини.

"Коли ми говоримо про три роки перебування в полоні — це сам по собі надзвичайно важкий травматичний досвід, з урахуванням, що статистка показує, що більшість звільнених з полону стикались з порушенням прав умов утримання", — пояснив речник ГУР МОУ.

А також додав, що усі відповідні дані будуть зібрані й уся необхідна допомога буде надана.

Щодо обміну тілами загиблих бійців Юсов сказав, що усе відбувається за планом і на цьому тижні мають розпочатись репатріаційні заходи.

Нагадаємо, що у понеділок, 9 червня, відбувся черговий обмін полоненими між Україною та Росією.

Згодом стало відомо, що на одному з обміняних українських захисників виявили сліди жорстоких катувань.

полонені війна в Україні ГУР Росія обмін полоненими
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
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