У ГУР розповіли про умови пробування воїнів ЗСУ у полоні

У ГУР розкрили страшні умови полону РФ воїнів ЗСУ
У понеділок, 9 червня, відбувся перший етап масштабного обміну полоненими між Україною та Росією. Речник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов розкрив деталі щодо умов перебування українських захисників у російському полоні.
Про це Андрій Юсов розповів у коментарі телеканалу "Ми — Україна".
Представник ГУР про умови в полоні РФ
За словами Юсова, українські військові повернулися з різних місць утримання. Це означає, що у них були різні умови перебування й у кожного своя історія і свої особливі обставини.
"Коли ми говоримо про три роки перебування в полоні — це сам по собі надзвичайно важкий травматичний досвід, з урахуванням, що статистка показує, що більшість звільнених з полону стикались з порушенням прав умов утримання", — пояснив речник ГУР МОУ.
А також додав, що усі відповідні дані будуть зібрані й уся необхідна допомога буде надана.
Щодо обміну тілами загиблих бійців Юсов сказав, що усе відбувається за планом і на цьому тижні мають розпочатись репатріаційні заходи.
Нагадаємо, що у понеділок, 9 червня, відбувся черговий обмін полоненими між Україною та Росією.
Згодом стало відомо, що на одному з обміняних українських захисників виявили сліди жорстоких катувань.
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