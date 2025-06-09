Видео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
ИндустрииЕвровидение1ПогодаВойскоПромоВкусITУкраина АрхивРецепты АрхивМодаШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМетеоМирЭксклюзивХроникиТЦК та СПВоенныйВойна 2024СпортДеньгиНаукаСветРезервСегодняКиноШтабОгоДомАктуальноМобилизацияВоенная экономикаWowВСУНедвижимостьФинансистЖивотныеСадАрмияSuperВойнаТехнологииОбществоНовости дняЭкономистКурсЛайфхакиЕдаПроисшествияТуризмРынок трудаЭкономикаУкраинаКомбатДемобилизацияФинансыИнвестицииSmartЭкономика 2024ПсихологияЕвровидениеКухняАвтоТЦКВалютаLifeПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +Шоу-бизнесТехноПраздникиМедцентрПолитикаЛьвовРецепты

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Рецепты
Мода
Психология
Дом
Кино
Авто
Туризм
Спорт
Метео
Технологии
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Армия В ГУР раскрыли страшные условия плена РФ воинов ВСУ

В ГУР раскрыли страшные условия плена РФ воинов ВСУ

Ua en ru
Дата публикации 9 июня 2025 21:31
В ГУР рассказали об условиях пребывания воинов ВСУ в плену
Освобожденные из плена украинские защитники. Фото: Зеленский/Telegram
Ключові моменти Представитель ГУР об условиях в плену РФ

В понедельник, 9 июня, состоялся первый этап масштабного обмена пленными между Украиной и Россией. Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов раскрыл детали об условиях пребывания украинских защитников в российском плену.

Об этом Андрей Юсов рассказал в комментарии телеканалу "Ми — Україна".

Реклама
Читайте также:

Представитель ГУР об условиях в плену РФ

По словам Юсова, украинские военные вернулись из разных мест содержания. Это означает, что у них были разные условия пребывания и у каждого своя история и свои особые обстоятельства.

"Когда мы говорим о трех годах пребывания в плену — это сам по себе чрезвычайно тяжелый травматический опыт, с учетом, что статистка показывает, что большинство освобожденных из плена сталкивались с нарушением прав условий содержания", — объяснил представитель ГУР МОУ.

А также добавил, что все соответствующие данные будут собраны и вся необходимая помощь будет оказана.

По обмену телами погибших бойцов Юсов сказал, что все происходит по плану и на этой неделе должны начаться репатриационные мероприятия.

Напомним, что в понедельник, 9 июня, состоялся очередной обмен пленными между Украиной и Россией.

Впоследствии стало известно, что на одном из обмененных украинских защитников обнаружили следы жестоких пыток.

пленные война в Украине ГУР Россия обмен пленными
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
1 /

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации