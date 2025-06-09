В ГУР рассказали об условиях пребывания воинов ВСУ в плену

Освобожденные из плена украинские защитники. Фото: Зеленский/Telegram

В понедельник, 9 июня, состоялся первый этап масштабного обмена пленными между Украиной и Россией. Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов раскрыл детали об условиях пребывания украинских защитников в российском плену.

Об этом Андрей Юсов рассказал в комментарии телеканалу "Ми — Україна".

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По словам Юсова, украинские военные вернулись из разных мест содержания. Это означает, что у них были разные условия пребывания и у каждого своя история и свои особые обстоятельства.

"Когда мы говорим о трех годах пребывания в плену — это сам по себе чрезвычайно тяжелый травматический опыт, с учетом, что статистка показывает, что большинство освобожденных из плена сталкивались с нарушением прав условий содержания", — объяснил представитель ГУР МОУ.

А также добавил, что все соответствующие данные будут собраны и вся необходимая помощь будет оказана.

По обмену телами погибших бойцов Юсов сказал, что все происходит по плану и на этой неделе должны начаться репатриационные мероприятия.

Напомним, что в понедельник, 9 июня, состоялся очередной обмен пленными между Украиной и Россией.

Впоследствии стало известно, что на одном из обмененных украинских защитников обнаружили следы жестоких пыток.