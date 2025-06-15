Тяжелораненых должны передавать без обмена — юрист

Украинские защитники, вернувшиеся из российского плена. Фото: Зеленский/Telegram

Заслуженный юрист Украины Владимир Пилипенко заявил, что тяжелораненых и больных нельзя держать в плену. Кроме того, их должны передавать без обмена.

Об этом Владимир Пилипенко рассказал в эфире Вечір.LIVE.

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Юрист отметил, что тяжелораненых и больных нельзя держать в плену. Зато их вообще должны передавать без обмена.

Пилипенко отметил, что Россия не создает медицинских комиссий для таких людей и не придерживается Женевских конвенций.

Специалист объяснил, что то, что происходит обмен — не означает, что это какое-то смягчающее обстоятельство для России за те преступления и зверства, которые она совершает.

"Ситуация, которая сегодня происходит — возвращение военнопленных, в том числе определенной категории, молодые ребята в возрасте до 25 лет. Война также имеет свои правила, законы и обычаи. И гуманитарную составляющую никто не отменял. И то, что происходит обмен, не значит, что это какое-то смягчающее обстоятельство для России за те преступления и зверства, которые она совершает.

Но они (россияне. — Ред.) называют это жестами доброй воли. В Женевской конвенции предусмотрено, что военнопленные, которые являются тяжелоранеными или больными, они вообще не подлежат содержанию в плену, их вообще нельзя передавать в лагеря. Должны быть созданы определенные смешанные медицинские комиссии и специалисты должны определять этих лиц, которые больны, и передавать их без обмена в то государство, к Вооруженным силам которого они принадлежат. Россия это все блокирует, она не выполняет международное право", — объяснил заслуженный юрист Украины Владимир Пилипенко.

Напомним, что в субботу, 14 июня, Украина и Россия провели четвертый обмен пленными за неделю.

Ранее в украинской разведке рассказали, в каких условиях находятся пленные украинские военные в РФ.