Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
Євробачення1ПогодаВійськоПромоСмакITУкраїна АрхівРецепти АрхівМодаШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиМетеоСвітХронікиТЦК та СПВійськовийВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоІндустріїРезервКіноСьогодніШтабОгоДімАктуальноМобілізаціяЕксклюзивСпортВійськова економікаWowТехнологіїЗСУНерухомістьФінансистТвариниСадАрміяSuperВійнаСуспільствоНовини дняЕкономістКурсЛайфхакиЇжаПодіїТуризмРинок праціЕкономікаУкраїнаКомбатДемобілізаціяФінансиІнвестиціїSmartЕкономіка 2024ПсихологіяЄвробаченнякухняАвтоТЦКВалютаLifeПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +Шоу-бізнесТехноСвятаМедцентрПолітикаЛьвівРецепти

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Армія Обмін полоненими та повернення тіл — СБУ показала відео

Обмін полоненими та повернення тіл — СБУ показала відео

Ua en ru
Дата публікації: 14 червня 2025 19:09
Обмін полоненими та репатріація тіл захисників 14 червня — відео від СБУ
Обмін військовополоненими 14 червня. Фото: t.me/Koord_shtab
Ключові моменти Обмін полоненими 14 червня Повернення тіл до України

Обмін військовополоненими та репатріаційні заходи між Україною та Росією відбулися у суботу, 14 червня. Держава розраховує, що домовленості, досягнуті в межах зустрічі в Стамбулі, будуть повністю реалізовані.

Про це повідомила пресслужба Служби безпеки України.

Реклама
Читайте також:

Обмін полоненими 14 червня

Обмін вдалося реалізувати завдяки роботі Об’єднаного центру з координації пошуку та звільнення військовополонених, Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими та інших уповноважених структур. Вони виконали доручення Президента Володимира Зеленського.

У СБУ зауважили, що життя кожного українця — це найвища цінність.

Повернення тіл до України

"Також відбулась репатріація полеглих Захисників України. Завдяки використанню спеціалізованих вагонів Укрзалізниці, тіла загиблих оборонців у прискореному режимі доставлять до установ у різних регіонах, де відбуватиметься подальша ідентифікація та інші заходи", — йдеться у повідомленні.

Полеглих захисників повернули внаслідок спільної роботи працівників Об’єднаного центру з координації пошуку та звільнення військовополонених при СБУ, Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, Збройних Сил України, МВС, Офісу Уповноваженого з прав людини, Секретаріату Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти, ДСНС, ДПСУ, інших структур Сектору безпеки та оборони України.

Вдячність висловили Міжнародному Комітету Червоного Хреста.

Нагадаємо, 14 червня відбувся четвертий за тиждень обмін військовополоненими між Україною та Росією.

Крім того, сьогодні до України повернули ще 1200 загиблих. Незабаром будуть здійснені всі необхідні експертизи та проведена ідентифікація репатрійованих ті

СБУ війна Україна полонені Росія загиблі обмін полоненими
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
1 /

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації