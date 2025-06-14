Обмін полоненими та репатріація тіл захисників 14 червня — відео від СБУ

Обмін військовополоненими 14 червня. Фото: t.me/Koord_shtab

Обмін військовополоненими та репатріаційні заходи між Україною та Росією відбулися у суботу, 14 червня. Держава розраховує, що домовленості, досягнуті в межах зустрічі в Стамбулі, будуть повністю реалізовані.

Про це повідомила пресслужба Служби безпеки України.

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Обмін полоненими 14 червня

Обмін вдалося реалізувати завдяки роботі Об’єднаного центру з координації пошуку та звільнення військовополонених, Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими та інших уповноважених структур. Вони виконали доручення Президента Володимира Зеленського.

У СБУ зауважили, що життя кожного українця — це найвища цінність.

Повернення тіл до України

"Також відбулась репатріація полеглих Захисників України. Завдяки використанню спеціалізованих вагонів Укрзалізниці, тіла загиблих оборонців у прискореному режимі доставлять до установ у різних регіонах, де відбуватиметься подальша ідентифікація та інші заходи", — йдеться у повідомленні.

Полеглих захисників повернули внаслідок спільної роботи працівників Об’єднаного центру з координації пошуку та звільнення військовополонених при СБУ, Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, Збройних Сил України, МВС, Офісу Уповноваженого з прав людини, Секретаріату Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти, ДСНС, ДПСУ, інших структур Сектору безпеки та оборони України.

Вдячність висловили Міжнародному Комітету Червоного Хреста.

Нагадаємо, 14 червня відбувся четвертий за тиждень обмін військовополоненими між Україною та Росією.

Крім того, сьогодні до України повернули ще 1200 загиблих. Незабаром будуть здійснені всі необхідні експертизи та проведена ідентифікація репатрійованих ті