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Головна Армія В Україну повернули тіла ще 1200 загиблих захисників

В Україну повернули тіла ще 1200 загиблих захисників

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Дата публікації: 14 червня 2025 13:45
Обмін тілами загиблих військових — В Україну "на щиті" повернули ще 1200 полеглих
Представники червоного хреста. Фото: t.me/Koord_shtab
Ключові моменти Повернення тіл військових

В Україну за результатами репатріаційних заходів повернули тіла ще 1200 загиблих. Це стало можливим завдяки домовленостями з РФ у Стамбулі. 

Про це повідомили у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими у Telegram у суботу, 14 червня.

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Повернення тіл військових

За даними Коордштабу, Україна отримала ще 1200 тіл, які, за твердженням російської сторони, належать українським громадянам, зокрема військовослужбовцям.

"Найближчим часом слідчими правоохоронних органів спільно з експертними установами МВС будуть здійснені всі необхідні експертизи та проведена ідентифікація репатрійованих тіл", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що репатріаційні заходи вдалося провести за результатами спільної роботи співробітників Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, Об’єднаного центру при СБ України, Збройних сил України, МВС України, Офісу Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Секретаріату Уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин, ДСНС України, інших структур Сектору безпеки та оборони України.

"Висловлюємо вдячність за сприяння Міжнародному Комітету Червоного Хреста", — підсумували у Координаційному штабі.

Нагадаємо, 11 червня до України повернули тіла 1212 полеглих захисників, які обороняли країну на різних напрямках.

Також 1200 тіл загиблих військових було передано Україні 13 червня.

смерть військові війна в Україні війна загиблі
Василій Наумов - Редактор
Автор:
Василій Наумов
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