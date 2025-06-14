Обмін тілами загиблих військових — В Україну "на щиті" повернули ще 1200 полеглих

Представники червоного хреста. Фото: t.me/Koord_shtab

В Україну за результатами репатріаційних заходів повернули тіла ще 1200 загиблих. Це стало можливим завдяки домовленостями з РФ у Стамбулі.

Про це повідомили у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими у Telegram у суботу, 14 червня.

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За даними Коордштабу, Україна отримала ще 1200 тіл, які, за твердженням російської сторони, належать українським громадянам, зокрема військовослужбовцям.

"Найближчим часом слідчими правоохоронних органів спільно з експертними установами МВС будуть здійснені всі необхідні експертизи та проведена ідентифікація репатрійованих тіл", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що репатріаційні заходи вдалося провести за результатами спільної роботи співробітників Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, Об’єднаного центру при СБ України, Збройних сил України, МВС України, Офісу Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Секретаріату Уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин, ДСНС України, інших структур Сектору безпеки та оборони України.

"Висловлюємо вдячність за сприяння Міжнародному Комітету Червоного Хреста", — підсумували у Координаційному штабі.

Нагадаємо, 11 червня до України повернули тіла 1212 полеглих захисників, які обороняли країну на різних напрямках.

Також 1200 тіл загиблих військових було передано Україні 13 червня.