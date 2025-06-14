Обмен телами погибших военных — В Украину "на щите" вернули еще 1200 павших

Представители красного креста. Фото: t.me/Koord_shtab

В Украину по результатам репатриационных мероприятий вернули тела еще 1200 погибших. Это стало возможным благодаря договоренностям с РФ в Стамбуле.

Об этом сообщили в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными в Telegram в субботу, 14 июня.

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Возвращение тел военных

По данным Коордштаба, Украина получила еще 1200 тел, которые по утверждению российской стороны принадлежат украинским гражданам, в частности военнослужащим.

"В ближайшее время следователями правоохранительных органов совместно с экспертными учреждениями МВД будут осуществлены все необходимые экспертизы и проведена идентификация репатриированных тел", — говорится в сообщении.

Отмечается, что репатриационные мероприятия удалось провести по результатам совместной работы сотрудников Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, Объединенного центра при СБ Украины, Вооруженных Сил Украины, МВД Украины, Офиса Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, Секретариата Уполномоченного по вопросам лиц пропавших без вести при особых обстоятельствах, ГСЧС Украины, других структур сектора безопасности и обороны Украины.

"Выражаем благодарность за содействие Международному Комитету Красного Креста", — подытожили в Координационном штабе.

Напомним, 11 июня в Украину вернули тела 1212 павших защитников, которые обороняли страну на разных направлениях.

Также 1200 тел погибших военных были переданы Украине 13 июня.