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Головна Армія До України повернули ще 1200 тіл загиблих захисників

До України повернули ще 1200 тіл загиблих захисників

Ua en ru
Дата публікації: 13 червня 2025 15:46
Повернення тіл українців 13 червня — у Коордштабі розповіли деталі
Повернення тіл українців. Фото: t.me/Koord_shtab
Ключові моменти Повернення тіл українців

До України вдалося повернути тіла 1200 загиблих захисників у рамках репатріаційних заходів. Це відбулося згідно з домовленостями у Стамбулі. 

Про це повідомила пресслужба Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими у Telegram у пʼятницю, 13 червня.

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Повернення тіл українців 

Російська сторона повідомила, що тіла належать українцям, зокрема військовим.

Повернення в Україні полеглих воїнів 13 червня
Повернення тіл українців. Фото: t.me/Koord_shtab

Тіла вдалося повернути в Україну за результатами роботи працівників Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, Об’єднаного центру при СБ України, Збройних Сил України, МВС України, Офісу Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Секретаріату Уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин, ДСНС України, інших структур Сектору безпеки та оборони України.

В Україну повернули тіла полеглих воїнів
Повернення тіл українців. Фото: t.me/Koord_shtab

"Слідчими правоохоронних органів спільно з експертними установами МВС будуть проведені всі необхідні експертизи та проведена ідентифікація репатрійованих тіл", — йдеться у повідомленні.

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Допис Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими. Фото: скриншот

Нагадаємо, 11 червня до України повернули тіла 1212 полеглих захисників, які обороняли країну на різних напрямках.

А у СБУ показали ексклюзивні кадри з обміну тілами. Там висловили вдячність Міжнародному Комітету Червоного Хреста.

війна смерть українці Україна військові
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
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