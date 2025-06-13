Повернення тіл українців 13 червня — у Коордштабі розповіли деталі

До України повернули ще 1200 тіл загиблих захисників
До України вдалося повернути тіла 1200 загиблих захисників у рамках репатріаційних заходів. Це відбулося згідно з домовленостями у Стамбулі.
Про це повідомила пресслужба Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими у Telegram у пʼятницю, 13 червня.
Повернення тіл українців
Російська сторона повідомила, що тіла належать українцям, зокрема військовим.
Тіла вдалося повернути в Україну за результатами роботи працівників Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, Об’єднаного центру при СБ України, Збройних Сил України, МВС України, Офісу Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Секретаріату Уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин, ДСНС України, інших структур Сектору безпеки та оборони України.
"Слідчими правоохоронних органів спільно з експертними установами МВС будуть проведені всі необхідні експертизи та проведена ідентифікація репатрійованих тіл", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, 11 червня до України повернули тіла 1212 полеглих захисників, які обороняли країну на різних напрямках.
А у СБУ показали ексклюзивні кадри з обміну тілами. Там висловили вдячність Міжнародному Комітету Червоного Хреста.
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