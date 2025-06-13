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Главная Армия В Украину вернули еще 1200 тел погибших защитников

В Украину вернули еще 1200 тел погибших защитников

Ua en ru
Дата публикации 13 июня 2025 15:46
Возвращение тел украинцев 13 июня — в Коордштабе рассказали детали
Возвращение тел украинцев. Фото: t.me/Koord_shtab
Ключові моменти Возвращение тел украинцев

В Украину удалось вернуть тела 1200 погибших защитников в рамках репатриационных мероприятий. Это произошло согласно договоренностям в Стамбуле.

Об этом сообщила пресс-служба Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными в Telegram в пятницу, 13 июня.

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Возвращение тел украинцев

Российская сторона сообщила, что тела принадлежат украинцам, в том числе военным.

Повернення в Україні полеглих воїнів 13 червня
Возвращение тел украинцев. Фото: t.me/Koord_shtab

Тела удалось вернуть в Украину по результатам работы сотрудников Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, Объединенного центра при СБ Украины, Вооруженных Сил Украины, МВД Украины, Офиса Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, Секретариата Уполномоченного по вопросам лиц пропавших без вести при особых обстоятельствах, ГСЧС Украины, других структур Сектора безопасности и обороны Украины.

В Україну повернули тіла полеглих воїнів
Возвращение тел украинцев. Фото: t.me/Koord_shtab

"Следователями правоохранительных органов совместно с экспертными учреждениями МВД будут проведены все необходимые экспертизы и проведена идентификация репатриированных тел", — говорится в сообщении.

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Пост Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными. Фото: скриншот

Напомним, 11 июня в Украину вернули тела 1212 павших защитников, которые обороняли страну на разных направлениях.

А в СБУ показали эксклюзивные кадры по обмену телами. Там выразили благодарность Международному Комитету Красного Креста.

война смерть украинцы Украина военные
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
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