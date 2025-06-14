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Главная Армия Обмен пленными и возвращение тел — СБУ показала видео

Обмен пленными и возвращение тел — СБУ показала видео

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Дата публикации 14 июня 2025 19:09
Обмен пленными и репатриация тел защитников 14 июня — видео от СБУ
Обмен военнопленными 14 июня. Фото: t.me/Koord_shtab
Ключові моменти Обмен пленными 14 июня Возвращение тел в Украину

Обмен военнопленными и репатриационные мероприятия между Украиной и Россией состоялись в субботу, 14 июня. Государство рассчитывает, что договоренности, достигнутые в рамках встречи в Стамбуле, будут полностью реализованы.

Об этом сообщила пресс-служба Службы безопасности Украины.

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Обмен пленными 14 июня

Обмен удалось реализовать благодаря работе Объединенного центра по координации поиска и освобождения военнопленных, Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными и других уполномоченных структур. Они выполнили поручение Президента Владимира Зеленского.

В СБУ отметили, что жизнь каждого украинца — это высшая ценность.

Возвращение тел в Украину

"Также состоялась репатриация павших защитников Украины. Благодаря использованию специализированных вагонов Укрзализныци, тела погибших защитников в ускоренном режиме доставят в учреждения в разных регионах, где будет происходить дальнейшая идентификация и другие мероприятия", — говорится в сообщении.

Павших защитников вернули в результате совместной работы сотрудников Объединенного центра по координации поиска и освобождения военнопленных при СБУ, Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, Вооруженных Сил Украины, МВД, Офиса Уполномоченного по правам человека, Секретариата Уполномоченного по вопросам лиц, пропавших без вести, ГСЧС, ГПСУ, других структур сектора безопасности и обороны Украины.

Благодарность выразили Международному Комитету Красного Креста.

Напомним, 14 июня состоялся четвертый за неделю обмен военнопленными между Украиной и Россией.

Кроме того, сегодня в Украину вернули еще 1200 погибших. Вскоре будут осуществлены все необходимые экспертизы и проведена идентификация репатриированных тех

СБУ война Украина пленные Россия погибшие обмен пленными
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
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