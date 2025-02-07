Скандал в АОЗ — Жумадилов раскритиковал Безрукову

Временный руководитель АОЗ Арсен Жумадилов. Фото: Бабель

Новый руководитель Агентства оборонных закупок Арсен Жумадилов раскритиковал предыдущую руководительницу Марину Безрукову и назвал ее систему "единоличной". По его словам, есть большой процент непоставленного товара на фронт.

Об этом Арсен Жумадилов рассказал в интервью Цензор.Нет.

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Общаясь с журналистами, Жумадилов заявил, когда он приступил к исполнению обязанностей, то увидел большой процент непоставленного товара на фронт — 47% от плана поставок.

"В Государственном операторе тыла в этом году мы анализировали процессы с перспективы обеспечения потребностей армии, тогда как в Агентстве оборонных закупок фокус был преимущественно на закупках. Моя задача — сбалансировать эти подходы, чтобы обеспечение войска стало максимально эффективным", — сказал он.

В то же время новый руководитель АОЗ добавил, что все же есть функции, которые работают хорошо. В качестве примера он привел финансовую функцию. По его словам, структуры хорошо построены, есть соответствующие процессы, а люди точно понимают, за что они отвечают. Кроме того, Жумадилов считает, что хорошо построена и аналитическая функция. Однако сам закупочный процесс построен таким образом, что многое "решается единолично руководителем".

"И это, как по мне, самая большая ошибка. Марина, или госпожа Безрукова, как это лучше говорить, уже не знаю, создала систему, в которой все зависит от ее единоличного решения", — отметил Арсен Жумадилов.

Он пояснил, что это большая проблема, ведь любой человек единолично имеет определенные ограничения по своему времени с тем, что он просто физически не может обработать и охватить собой все. А, во-вторых, когда у тебя такая система, которая ориентируется только на тебя единолично, тогда все понимают, что можно на тебя персонально нажать и получить необходимый результат.

Что предшествовало

Напомним, 25 января Агентство оборонных закупок заявило о давлении со стороны Минобороны. Бывшая руководительница АОЗ Марина Безрукова обратилась к Владимиру Зеленскому и призвала его вмешаться в ситуацию вокруг ведомства.

Однако уже 31 января Минобороны сообщило, что Безрукова прекращает исполнение обязанностей главы АОЗ, а вместо нее временно будет исполнять обязанности руководителя Арсен Жумадилов.

Комментируя ситуацию, в министерстве заявили, что это было сделано, чтобы "не допустить дальнейшего провала обеспечения Сил обороны необходимыми товарами оборонного назначения".