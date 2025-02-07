Скандал в АОЗ — Жумаділов розкритикував Безрукову

Тимчасовий керівник АОЗ Арсен Жумаділов. Фото: Бабель

Новий керівник Агенції оборонних закупівель Арсен Жумаділов розкритикував попередню керівницю Марину Безрукову та назвав її систему "одноосібною". За його словами, є великий відсоток непоставленого товару на фронт.

Про це Арсен Жумаділов розповів в інтерв'ю Цензор.Нет.

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Спілкуючись з журналістами, Жумаділов заявив, коли він розпочав виконувати обов'язки, то побачив великий відсоток непоставленого товару на фронт — 47% від плану постачання.

"У Державному операторі тилу цього року ми аналізували процеси з перспективи забезпечення потреб армії, тоді як в Агентстві оборонних закупівель фокус був переважно на закупівлях. Моє завдання — збалансувати ці підходи, щоб забезпечення війська стало максимально ефективним", — сказав він.

Водночас новий керівник АОЗ додав, що все ж є функції, які працюють добре. Як приклад, він навів фінансову функцію. За його словами, структури добре побудовані, є відповідні процеси, а люди точно розуміють, за що вони відповідають. Крім того, Жумаділов вважає, що добре побудована й аналітична функція. Однак сам закупівельний процес побудований таким чином, що багато "вирішується одноосібно керівником".

"І це, як на мене, найбільша помилка. Марина, або пані Безрукова, як це краще говорити, вже не знаю, створила систему, в якій все залежить від її одноосібного рішення", — наголосив Арсен Жумаділов.

Він пояснив, що це велика проблема, адже будь-яка людина одноосібно має певні обмеження по своєму часу з тим, що вона просто фізично не може опрацювати і охопити собою все. А, по-друге, коли у тебе така система, яка орієнтується лише на тебе одноосібно, тоді всі розуміють, що можна на тебе персонально натиснути та отримати необхідний результат.

Що передувало

Нагадаємо, 25 січня Агенція оборонних закупівель заявила про тиск з боку Міноборони. Колишня керівниця АОЗ Марина Безрукова звернулася до Володимира Зеленського та закликала його втрутитися в ситуацію навколо відомства.

Однак вже 31 січня Міноборони повідомило, що Безрукова припиняє виконання обов’язків голови АОЗ, а замість неї тимчасово виконуватиме обовʼязки керівника Арсен Жумаділов.

Коментуючи ситуацію, у міністерстві заявили, що це було зроблено, аби "не допустити подальшого провалу забезпечення Сил оборони необхідними товарами оборонного призначення".