Новые правила бронирования, сроки отсрочки для разных категорий

Новые правила бронирования — сколько будет длиться отсрочка
Постановление Кабинета Министров дифференцирует отсрочку для разных забронированных работников украинских предприятий и ведомств. Представители органов местного самоуправления и государственной власти освобождаются от мобилизации на все время войны, а работники критически важных предприятий — на 12 месяцев.
Об этом сообщил на своем Telegram-канале нардеп Алексей Гончаренко.
Новые правила бронирования
Алексей Гончаренко сообщил, что с 5 июня Кабинет Министров принял новые правила бронирования от мобилизации для ряда профессий.
В частности, были введены новые сроки отсрочки от мобилизации для забронированных разных категорий.
Четыре срока отсрочки
Согласно правительственному постановлению, отсрочка от мобилизации через бронирование предоставляется на разные сроки.
Речь идет о таких периодах отсрочки:
- 12 месяцев — для работников предприятий учреждений и организаций, которые критически важны для функционирования экономики и жизнедеятельности населения в особый период;
- срок действия контракта на поставку товара, предоставление услуг или выполнение работ для Сил обороны — для работников предприятий, критически важных для обеспечения ВСУ и других военных формирований в особый период;
- срок контракта или избранный срок — для работников специализированных учреждений ООН, международных судебных органов, международных и неправительственных организаций, членом которых является Украина, в соответствии с заключенными международными договорами;
- весь срок действия мобилизации — для представителей органов государственной власти других государственных органов и органов местного самоуправления.
Напомним, что 6 июня в Верховной Раде зарегистрировали законопроект о внесении изменений в Закон Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации". Документ предлагает расширить бронь для спасателей.
4 июня нардеп Федор Вениславский подтвердил намерения правительства забронировать от мобилизации всех полицейских и спасателей. Он добавил, что этот вопрос будет обсуждаться на заседании парламентского Комитета по госбезопасности.
А уже 5 июня стало известно, что Кабинет Министров Украины принял решение избавить брони от мобилизации 50% работников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Теперь другую половину личного состава спасателей могут призвать в армию.
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