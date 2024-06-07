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Новые правила бронирования — сколько будет длиться отсрочка

7 июня 2024 15:24
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Новые правила бронирования, сроки отсрочки для разных категорий
Военнообязанные в ТЦК. Фото: "Українські новини"
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

Постановление Кабинета Министров дифференцирует отсрочку для разных забронированных работников украинских предприятий и ведомств. Представители органов местного самоуправления и государственной власти освобождаются от мобилизации на все время войны, а работники критически важных предприятий — на 12 месяцев.

Об этом сообщил на своем Telegram-канале нардеп Алексей Гончаренко.

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Новые правила бронирования

Алексей Гончаренко сообщил, что с 5 июня Кабинет Министров принял новые правила бронирования от мобилизации для ряда профессий.

В частности, были введены новые сроки отсрочки от мобилизации для забронированных разных категорий.

Четыре срока отсрочки

Согласно правительственному постановлению, отсрочка от мобилизации через бронирование предоставляется на разные сроки.

Постановление Кабмина об отсрочке по бронированию
Обнародованное Гончаренко Постановление Кабмина

Речь идет о таких периодах отсрочки:

  • 12 месяцев — для работников предприятий учреждений и организаций, которые критически важны для функционирования экономики и жизнедеятельности населения в особый период;
  • срок действия контракта на поставку товара, предоставление услуг или выполнение работ для Сил обороны — для работников предприятий, критически важных для обеспечения ВСУ и других военных формирований в особый период;
  • срок контракта или избранный срок — для работников специализированных учреждений ООН, международных судебных органов, международных и неправительственных организаций, членом которых является Украина, в соответствии с заключенными международными договорами;
  • весь срок действия мобилизации — для представителей органов государственной власти других государственных органов и органов местного самоуправления.

Напомним, что 6 июня в Верховной Раде зарегистрировали законопроект о внесении изменений в Закон Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации". Документ предлагает расширить бронь для спасателей.

4 июня нардеп Федор Вениславский подтвердил намерения правительства забронировать от мобилизации всех полицейских и спасателей. Он добавил, что этот вопрос будет обсуждаться на заседании парламентского Комитета по госбезопасности.

А уже 5 июня стало известно, что Кабинет Министров Украины принял решение избавить брони от мобилизации 50% работников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Теперь другую половину личного состава спасателей могут призвать в армию.

Кабинет министров
мобилизация
война в Украине
бронирование
Алексей Гончаренко

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