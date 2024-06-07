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Нові правила бронювання — скільки триватиме відстрочка

7 червня 2024 15:24
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Нові правила бронювання, терміни відстрочки для різних категорій
Військовозобов’язані у ТЦК. Фото: "Українські новини"
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

Постанова Кабінету міністрів диференціює відстрочку для різних заброньованих працівників українських підприємств та відомств. Представники органів місцевого самоврядування та державної влади звільняються від мобілізації на весь час війни, а працівники  критично важливих підприємств — на 12 місяців.

Про це повідомив на своєму Telegram-каналі нардеп Олексій Гончаренко.

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Нові правила бронювання

Олексій Гончаренко повідомив, що з 5 червня Кабінет міністрів ухвалив нові правила бронювання від мобілізації для низки професій.

Зокрема, були запроваджені нові терміни відстрочки від мобілізації для заброньованих різних категорій.

Чотири терміни відстрочки

Згідно з урядовою постановою, відстрочка від мобілізації через бронювання надається на різні терміни.

Постанова Кабміну про відстрочку по бронюванню
Оприлюднена Гончаренко Постанова Кабміну

Йдеться про такі періоди відстрочки:

  • 12 місяців — для працівників підприємств установ і організацій, які є критично важливими для функціонування економіки та життєдіяльності населення в особливий період;
  • строк дії контракту на постачання товару, надання послуг або виконання робіт для Сил оборони — для працівників підприємств, які є критично важливими для забезпечення ЗСУ та інших військових формувань в особливий період;
  • строк контракту або термін, який обрано, — для працівників спеціалізованих установ ООН, міжнародних судових органів, міжнародних та неурядових організацій, членом яких є Україна, відповідно до укладених міжнародних договорів;
  • увесь термін дії мобілізації — для представників органів державної влади інших державних органів та органів місцевого самоврядування.

Нагадаємо, що 6 червня у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт про внесення змін до Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію". Документ пропонує розширити бронь для рятувальників.

Додамо, 4 червня нардеп Федір Веніславський підтвердив наміри уряду забронювати від мобілізації усіх поліцейських та рятувальників. Він додав, що це питання обговорюватимуть на засіданні парламентського Комітету з держбезпеки.

А вже 5 червня стало відомо, що Кабінет міністрів України ухвалив рішення позбавити броні від мобілізації 50% працівників Державної служби з надзвичайних ситуацій. Тепер іншу половину особового складу рятувальників можуть призвати до війська.

Кабінет міністрів
мобілізація
війна в Україні
бронювання
Олексій Гончаренко

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