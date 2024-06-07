Нові правила бронювання, терміни відстрочки для різних категорій

Військовозобов’язані у ТЦК. Фото: "Українські новини"

Постанова Кабінету міністрів диференціює відстрочку для різних заброньованих працівників українських підприємств та відомств. Представники органів місцевого самоврядування та державної влади звільняються від мобілізації на весь час війни, а працівники критично важливих підприємств — на 12 місяців.

Про це повідомив на своєму Telegram-каналі нардеп Олексій Гончаренко.

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Нові правила бронювання

Олексій Гончаренко повідомив, що з 5 червня Кабінет міністрів ухвалив нові правила бронювання від мобілізації для низки професій.

Зокрема, були запроваджені нові терміни відстрочки від мобілізації для заброньованих різних категорій.

Чотири терміни відстрочки

Згідно з урядовою постановою, відстрочка від мобілізації через бронювання надається на різні терміни.

Оприлюднена Гончаренко Постанова Кабміну

Йдеться про такі періоди відстрочки:

12 місяців — для працівників підприємств установ і організацій, які є критично важливими для функціонування економіки та життєдіяльності населення в особливий період;

строк дії контракту на постачання товару, надання послуг або виконання робіт для Сил оборони — для працівників підприємств, які є критично важливими для забезпечення ЗСУ та інших військових формувань в особливий період;

строк контракту або термін, який обрано, — для працівників спеціалізованих установ ООН, міжнародних судових органів, міжнародних та неурядових організацій, членом яких є Україна, відповідно до укладених міжнародних договорів;

увесь термін дії мобілізації — для представників органів державної влади інших державних органів та органів місцевого самоврядування.

Нагадаємо, що 6 червня у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт про внесення змін до Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію". Документ пропонує розширити бронь для рятувальників.

Додамо, 4 червня нардеп Федір Веніславський підтвердив наміри уряду забронювати від мобілізації усіх поліцейських та рятувальників. Він додав, що це питання обговорюватимуть на засіданні парламентського Комітету з держбезпеки.

А вже 5 червня стало відомо, що Кабінет міністрів України ухвалив рішення позбавити броні від мобілізації 50% працівників Державної служби з надзвичайних ситуацій. Тепер іншу половину особового складу рятувальників можуть призвати до війська.