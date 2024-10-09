Немецкий генерал прокомментировал Курскую операцию ВСУ

ВСУ на Курщине. Фото: Reuters

Генерал Кристиан Фрейдинг, глава специального штаба помощи Украине в Министерстве обороны Германии выразил мнение о стратегических результатах украинского наступления на Курщине. Он подчеркнул, что, несмотря на успехи Украины, Россия не перебросила значительные боевые подразделения из Донбасса в Курск.

Об этом он рассказал в интервью для RND.

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Он сообщает, что Вооруженные силы Украины "определенно удалось" создать неожиданность для российских войск и активизировать войну после того, как Украина начала наступление на Курщине.

Генерал Кристиан Фрейдинг. Фото: DPA

Фрейдинг подчеркнул, что, несмотря на успехи Украины, Россия не перебросила значительные боевые подразделения из Донбасса в Курск. Однако генерал считает, что результаты украинского продвижения, вероятно, превышают потенциальные риски. Однако по его мнению, это может быть оценено только в ретроспективе историками.

Кроме того, генерал опроверг мнение о том, что эти действия были проявлением отчаяния. Он заверил, что Украина способна удерживать контроль над захваченными территориями в Курской области.

Напомним, российские Telegram-каналы начали писать об ударе по позициям ЗРК С-400 в районе населенного пункта Журавлино Курской области. Скорее всего, систему атаковали беспилотники.

Также мы писали, что глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр убежден, что операция Вооруженных сил Украины в Курской области России создала стратегическую проблему для российского диктатора Владимира Путина.