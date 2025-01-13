В Германии Писториус передал гаубицу RCH 155, которая поедет в Украину

Передача гаубицы RCH 155. Фото: tagesschau

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил о передаче первой колесной гаубицы RCH 155 Украине. В целом страна пообещала предоставить 54 единицы этой техники.

Об этом пишет издание Welt в понедельник, 13 января.

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Передача гаубицы RCH 155

Посол Украины в Германии Алексей Макеев принял первую из 54 колесных гаубиц, которые планируют передать Украине.

"Украина может на нас рассчитывать, и это сигнал. И Германия готова взять на себя ответственность в Европе", — заявил Писториус.

Известно, что шесть гаубиц останутся в стране для тренировок украинских военных.

Издание отмечает, что передача военной техники состоялась в городе Кассель, в котором производитель KNDS изготавливает эту систему вооружения.

Что известно о гаубице

RCH 155 — 155-мм пушка на бронированном колесном транспортном средстве с четырьмя осями. Башня пушки может управляться дистанционно, что позволяет управлять ею извне. Экипаж состоит из двух человек.

Напомним, немецкий оборонный концерн Rheinmetall передал Украине новейшую боевую машину пехоты KF41 Lynx.

Также в конце 2024 года ФРГ предоставила Украине новый пакет военной помощи. В него вошли, в частности, средства ПВО.