У Німеччині Пісторіус передав гаубицю RCH 155, яка поїде до України

Передача гаубиці RCH 155. Фото: tagesschau

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив про передачу першої колісної гаубиці RCH 155 Україні. Загалом країна пообіцяла надати 54 одиниці цієї техніки.

Про це пише видання Welt у понеділок, 13 січня.

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Передача гаубиці RCH 155

Посол України в Німеччині Олексій Макеєв прийняв першу з 54 колісних гаубиць, які планують передати Україні.

"Україна може на нас розраховувати, і це сигнал. І Німеччина готова взяти на себе відповідальність в Європі", — заявив Пісторіус.

Відомо, що шість гаубиць залишаться в країні для тренувань українських військових.

Видання зазначає, що передача військової техніки відбулась у місті Кассель, в якому виробник KNDS виготовляє цю систему озброєння.

Що відомо про гаубицю

RCH 155 — 155-мм гармата на броньованому колісному транспортному засобі з чотирма осями. Вежа гармати може керуватися дистанційно, що дозволяє управляти нею ззовні. Екіпаж складається з двох осіб.

Нагадаємо, німецький оборонний концерн Rheinmetall передав Україні новітню бойову машину піхоти KF41 Lynx.

Також наприкінці 2024 року ФРН надала Україні новий пакет військової допомоги. До нього увійшли, зокрема, засоби ППО.