Обстрелы Запорожья 2 мая — среди раненых есть дети

Последствия удара по Запорожью. Фото: REUTERS/Stringer

Российские войска поздно вечером и ночью 2 мая нанесли массированный удар по Запорожью. По состоянию на сейчас количество раненых снова возросло, среди них есть дети.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров в Telegram.

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Последствия удара по Запорожью

Федоров рассказал, что по состоянию на сейчас (13:32) количество раненых возросло до 31 человека, среди них есть двое детей. В то же время в больницы Запорожья продолжают обращаться пострадавшие в результате вчерашней атаки на областной центр.

Кроме того, также увеличилось количество госпитализированных. Сейчас в медучреждениях находятся семь человек. Двое — мужчина и женщина — в тяжелом состоянии.

Скриншот сообщения Ивана Федорова

Напомним, поздно вечером россияне нанесли не менее 10 ударов по Запорожью. Погиб один человек.

Под вражеский удар, в частности, попал локомотиворемонтный завод. Речь идет о гражданском предприятии, которое ремонтирует пассажирские электровозы.

Также глава Запорожской ОВА показал последствия вражеской атаки. В городе и регионе много разрушений.