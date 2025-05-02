Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Армія arrow Нічна атака на Запоріжжя — кількість поранених знову зросла arrow

Нічна атака на Запоріжжя — кількість поранених знову зросла

2 травня 2025 13:44
Карина Приходько - Редактор
Обстріли Запоріжжя 2 травня — серед поранених є діти
Наслідки удару по Запоріжжю. Фото: REUTERS/Stringer
Карина Приходько - Редактор

Російські війська пізно ввечері та вночі 2 травня завдали масованого удару по Запоріжжю. Станом на зараз кількість поранених знову зросла, серед них є діти.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров у Telegram. 

Реклама
Читайте також:

Наслідки удару по Запоріжжю

Федоров розповів, що станом на зараз (13:32) кількість поранених зросла до 31 людини, серед них є двоє дітей. Водночас до лікарні Запоріжжя продовжують звертатися постраждалі внаслідок вчорашньої атаки на обласний центр. 

Крім того, також збільшилась кількість ушпиталених. Наразі в медзакладах перебувають семеро людей. Двоє — чоловік та жінка — у тяжкому стані.

Обстріли Запоріжя 2 травня
Скриншот допису Івана Федорова

Нагадаємо, пізно ввечері росіяни завдали щонайменше 10 ударів по Запоріжжю. Загинув один чоловік.

Під ворожий удар, зокрема, потрапив локомотиворемонтний завод. Йдеться про цивільне підприємство, яке ремонтує пасажирські електровози.

Також очільник Запорізької ОВА показав наслідки ворожої атаки. В місті та регіоні багато руйнувань.

росіяни Запоріжжя обстріли війна в Україні поранення
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама