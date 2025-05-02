Обстріли Запоріжжя 2 травня — серед поранених є діти

Наслідки удару по Запоріжжю. Фото: REUTERS/Stringer

Російські війська пізно ввечері та вночі 2 травня завдали масованого удару по Запоріжжю. Станом на зараз кількість поранених знову зросла, серед них є діти.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров у Telegram.

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Наслідки удару по Запоріжжю

Федоров розповів, що станом на зараз (13:32) кількість поранених зросла до 31 людини, серед них є двоє дітей. Водночас до лікарні Запоріжжя продовжують звертатися постраждалі внаслідок вчорашньої атаки на обласний центр.

Крім того, також збільшилась кількість ушпиталених. Наразі в медзакладах перебувають семеро людей. Двоє — чоловік та жінка — у тяжкому стані.

Скриншот допису Івана Федорова

Нагадаємо, пізно ввечері росіяни завдали щонайменше 10 ударів по Запоріжжю. Загинув один чоловік.

Під ворожий удар, зокрема, потрапив локомотиворемонтний завод. Йдеться про цивільне підприємство, яке ремонтує пасажирські електровози.

Також очільник Запорізької ОВА показав наслідки ворожої атаки. В місті та регіоні багато руйнувань.