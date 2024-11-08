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Ночная атака на Украину — Зеленский отреагировал на обстрелы

8 ноября 2024 10:00
Карина Приходько - Редактор
Обстрелы Украины 8 ноября — Зеленский отреагировал на атаки
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП
Карина Приходько - Редактор

Российские войска в ночь на 8 ноября нанесли ракетные и дроновые атаки по украинским городам. Под вражеским огнем оказались жилые дома, есть десятки раненых и много погибших.

Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский и поделился последствиями вражеских обстрелов.

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"Весь вечер и ночь террористы атаковали наши города и громады. Ракеты, дроны и КАБ против Одесчины, Харьковщины, Киевщины", — говорится в сообщении.

  • Харьков

По словам президента, по состоянию на данный момент в Харькове известно более чем о 20 пострадавших, среди них есть младенец. В городе повреждены жилые дома и инфраструктура.

  • Одесская область

В результате ударов по Одесской области есть повреждения обычных домов. Один человек погиб, еще девять человек пострадали.

  • Запорожье

Кроме того, аварийно-спасательные работы продолжаются в Запорожье после атаки. На сегодняшний день российские обстрелы забрали жизни 8 человек и более 40 человек получили ранения, среди которых 4 детей.

Также Зеленский сообщил, что этой ночью украинские военные уничтожили 4 авиационные ракеты и около 60 ударных дронов, которые применила Россия против Украины. Он выразил благодарность бойцам ПВО, которые делают все возможное, чтобы защитить наших людей, и всем, кто спасает и помогает.

"Важно совместно и решительно действовать и на международном уровне каждый раз, когда Россия пытается уничтожить нашу жизнь. Действовать, чтобы уменьшить потенциал террора, заблокировать его. Украине нужна сила для этого. Это единственный путь достичь справедливого мира и прекратить смерти наших людей. ПВО, дальнобойность, пакеты вооружения, санкции против агрессора — вот ответ, который необходим не только на словах, но и на деле", — подчеркнул глава государства.

Напомним, в эту ноч, 8 ноября, армия РФ атаковала Одессу и Одесский район ударными беспилотниками. В результате погиб один человек, также повреждена гражданская инфраструктура.

Кроме того, 7 ноября под вражескими авиабомбами оказалось Запорожье. В офисе Генерального прокурора показали последствия российских обстрелов.

Владимир Зеленский обстрелы ракеты война в Украине дроны

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