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Нічна атака на Україну — Зеленський відреагував на обстріли міст

8 листопада 2024 10:00
Карина Приходько - Редактор
Обстріли України 8 листопада — Зеленський відреагував на атаки
Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП
Карина Приходько - Редактор

Російська війська у ніч проти 8 листопада завдали ракетних та дронових атак по українських містах. Під ворожим вогнем опинились житлові будинки, є десятки поранених та багато загиблих.

Про це розповів Президент України Володимир Зеленський та поділився наслідками ворожих обстрілів. 

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"Весь вечір і ніч терористи атакували наші міста і громади. Ракети, дрони й КАБи проти Одещини, Харківщини, Київщини", — йдеться у повідомленні.

  • Харків

За словами президента, станом на зараз у Харкові відомо більше ніж про 20 постраждалих, серед них є немовля. У місті пошкоджені житлові будинки та інфраструктура. 

  • Одещина

Внаслідок ударів по Одещині є пошкодження звичайних будинків. Одна людина загинула, ще дев'ятеро людей постраждали.

  • Запоріжжя

Крім того, аварійно-рятувальні роботи продовжуються в Запоріжжі після вчорашньої атаки. Станом на зараз російські обстріли забрали життя 8 людей, та понад 40 людей отримали поранення, серед яких 4 дітей.

Також Зеленський повідомив, що цієї ночі українські військові знищили 4 авіаційні ракети та близько 60 ударних дронів, які застосувала Росія проти України. Він висловив вдячність бійцям ППО, які роблять усе можливе, щоб захистити наших людей, та усім, хто рятує та допомагає. 

"Важливо спільно й рішуче діяти і на міжнародному рівні кожного разу, коли Росія намагається знищити наше життя. Діяти, щоб зменшити потенціал терору, заблокувати його. Україні потрібна сила для цього. Це — єдиний шлях досягти справедливого миру та припинити смерті наших людей. ППО, далекобійність, пакети озброєння, санкції проти агресора — ось відповідь, яка необхідна не лише на словах, але й на діях", — наголосив глава держави. 

Нагадаємо, цієї ночі, 8 листопада, армія РФ атакувала Одесу та Одеський район ударними безпілотниками. Внаслідок цього загинула одна людина, також пошкоджена цивільна інфраструктура.

Крім того, 7 листопада під ворожими авіабомбами опинилося Запоріжжя. В Офісі Генерального прокурора показали наслідки російських обстрілів. 

Володимир Зеленський обстріли ракети війна в Україні дрони

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