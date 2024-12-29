Обстрелы Украины 29 декабря — какие российские цели уничтожила ПВО

Ночная атака на Украину — сколько вражеских целей сбила ПВО
В ночь на воскресенье, 29 декабря, россияне пытались атаковать Украину беспилотниками и ракетами. Противовоздушная оборона сбила почти все вражеские цели.
Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.
Сколько целей сбила ПВО
Военные отмечают, что россияне совершили пуски шести зенитных управляемых ракет С-300/С-400 из Белгородской области по Курщине и Сумщине, также атаковали 10-ма ударными беспилотниками типа "Shahed" и БпЛА других типов из Крыма.
"Благодаря эффективной работе подразделений зенитных ракетных войск, радиоэлектронной борьбы и мобильных огневых групп, украинским военным удалось сбить девять ударных БпЛА типа "Shahed" и беспилотников других типов. Все они были уничтожены на территории Николаевщины", — говорится в сообщении.
Напомним, в Ингульском районе Николаева в результате атаки беспилотников произошло два пожара.
Также россияне не перестают обстреливать Херсонскую область. На этот раз из - за атаки по Белозерке пострадали двое детей.
Читайте Новини.LIVE!