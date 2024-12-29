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Ночная атака на Украину — сколько вражеских целей сбила ПВО

29 декабря 2024 10:06
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор
Обстрелы Украины 29 декабря — какие российские цели уничтожила ПВО
Мобильная огневая группа отражает дроновую атаку. Фото: НГУ
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор

В ночь на воскресенье, 29 декабря, россияне пытались атаковать Украину беспилотниками и ракетами. Противовоздушная оборона сбила почти все вражеские цели.

Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

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Военные отмечают, что россияне совершили пуски шести зенитных управляемых ракет С-300/С-400 из Белгородской области по Курщине и Сумщине, также атаковали 10-ма ударными беспилотниками типа "Shahed" и БпЛА других типов из Крыма.

"Благодаря эффективной работе подразделений зенитных ракетных войск, радиоэлектронной борьбы и мобильных огневых групп, украинским военным удалось сбить девять ударных БпЛА типа "Shahed" и беспилотников других типов. Все они были уничтожены на территории Николаевщины", — говорится в сообщении.

Атака на Украину 29 декабря — сколько целей сбило ппо
Результаты работы ПВО. Фото: Воздушные силы

Напомним, в Ингульском районе Николаева в результате атаки беспилотников произошло два пожара.

Также россияне не перестают обстреливать Херсонскую область. На этот раз из - за атаки по Белозерке пострадали двое детей.

взрыв беспилотники ПВО война в Украине Воздушные Силы ВСУ

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