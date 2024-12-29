Обстріли України 29 грудня — які російські цілі знищила ППО

Мобільна вогнева група відбиває дронову атаку. Фото: НГУ

У ніч проти неділі, 29 грудня, росіяни намагалися атакувати Україну безпілотниками та ракетами. Протиповітряна оборона збила майже всі ворожі цілі.

Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

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Військові зазначають, що росіяни здійснили пуски шести зенітних керованих ракет С-300/С-400 із Бєлгородської області по Курщині та Сумщині, також атакували 10-ма ударними безпілотниками типу "Shahed" і БпЛА інших типів із Криму.

"Завдяки ефективній роботі підрозділів зенітних ракетних військ, радіоелектронної боротьби та мобільних вогневих груп, українським військовим вдалося збити дев'ять ударних БпЛА типу "Shahed" і безпілотників інших типів. Всі вони були знищені на території Миколаївщини", — йдеться у повідомленні.

Результати роботи ППО. Фото: Повітряні сили

Нагадаємо, в Інгульському районі Миколаєва внаслідок ворожої атаки безпілотників сталося дві пожежі.

Також росіяни не перестають обстрілювати Херсонську область. Цього разу через атаку по Білозерці постраждали двоє дітей.