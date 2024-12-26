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Ночная атака на Украину — сколько вражеских БпЛА удалось сбить

26 декабря 2024 09:24
Аркадий Пастула - Редактор
Обстрел Украины 26 декабря — сколько беспилотников удалось сбить
Работа ПВО. Фото: Генштаб ВСУ
Аркадий Пастула - Редактор

Российские оккупанты в ночь на 26 декабря снова атаковали Украину. Враг запустил 31 ударный беспилотник типа Shahed.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ в Telegram.

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Известно, что оккупанты запускали ударные беспилотник типа Shahed и другие с направлений Орел, Миллерово.

Воздушное нападение России отражали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

Работа ПВО 26 декабря
Количество сбитых российских БпЛА 26 декабря. Фото: t.me/kpszsu

"По состоянию на 08:30 подтверждено сбитие 20 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников других типов в Харьковской, Киевской, Черниговской и Днепропетровской областях", — говорится в сообщении.

Кроме того, из-за активного противодействия Сил обороны 11 беспилотников-имитаторов были локально потеряны.

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Пост Воздушных сил ВСУ. Фото: скриншот

Напомним, генеральный директор компании YASNO Сергей Коваленко прокомментировал последствия рождественского обстрела энергосистемы Украины Россией.

Также 25 числа российские оккупанты убили энергетика ДТЭК Дмитрия Петленко. Мужчина посвятил профессии более 30 лет.

война беспилотники Украина обстрелы оккупанты ПВО

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Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

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