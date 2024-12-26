Обстріл України 26 грудня — скільки безпілотників вдалося збити

Робота ППО. Фото: Генштаб ЗСУ

Російські окупанти у ніч на 26 грудня знову атакували Україну. Ворог запустив 31 ударний безпілотник типу Shahed.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ у Telegram.

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Збиття російських безпілотників

Відомо, що окупанти запускали ударні безпілотник типу Shahed та інші із напрямків Орел, Міллерово.

Повітряний напад Росії відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Кількість збитих російських БпЛА 26 грудня. Фото: t.me/kpszsu

"Станом на 08:30 підтверджено збиття 20 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Харківській, Київській, Чернігівській та Дніпропетровській областях", — йдеться у повідомленні.

Крім того, через активну протидію Сил оборони 11 безпілотників-імітаторів були локаційно втрачені.

Допис Повітряних сил ЗСУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, генеральний директор компанії YASNO Сергій Коваленко прокоментував наслідки різдвяного обстрілу енергосистеми України Росією.

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