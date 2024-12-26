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Нічна атака на Україну — скільки ворожих БпЛА вдалося збити

26 грудня 2024 09:24
Аркадій Пастула - Редактор
Обстріл України 26 грудня — скільки безпілотників вдалося збити
Робота ППО. Фото: Генштаб ЗСУ
Аркадій Пастула - Редактор

Російські окупанти у ніч на 26 грудня знову атакували Україну. Ворог запустив 31 ударний безпілотник типу Shahed.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ у Telegram.

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Відомо, що окупанти запускали ударні безпілотник типу Shahed та інші із напрямків Орел, Міллерово.

Повітряний напад Росії відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Робота ППО 26 грудня
Кількість збитих російських БпЛА 26 грудня. Фото: t.me/kpszsu

"Станом на 08:30 підтверджено збиття 20 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Харківській, Київській, Чернігівській та Дніпропетровській областях", — йдеться у повідомленні.

Крім того, через активну протидію Сил оборони 11 безпілотників-імітаторів були локаційно втрачені.

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Допис Повітряних сил ЗСУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, генеральний директор компанії YASNO Сергій Коваленко прокоментував наслідки різдвяного обстрілу енергосистеми України Росією. 

Також 25 російські окупанти вбили енергетика ДТЕК Дмитра Петленка. Чоловік присвятив професії понад 30 років.

війна безпілотники Україна обстріли окупанти ППО

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