Обстрелы Украины 22 января — сколько дронов выпустила Россия

Мобильные группы ПВО. Фото: Генштаб ВСУ

Армия РФ в ночь на 22 января выпустила на Украину 99 ударных дронов. Противовоздушная оборона работала в десяти областях.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

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Ночная атака на Украину 22 января

В ведомстве рассказали, что с 19:00 21 января и ночью 22 января россияне атаковали украинские города ударными дронами типа "Shahed" и беспилотниками-имитаторами различных типов из Чуды (Крым), Меллерова, Брянска, Курска, Орла и Приморско-Ахтарска.

Отмечается, что воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

"По состоянию на 10:00 подтверждено сбитие 65 ударных БпЛА типа "Shahed" и беспилотников других типов в Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской, Черниговской, Киевской, Хмельницкой, Днепропетровской, Николаевской и Одесской областях", — говорится в сообщении.

Результаты работы ПВО. Фото: Воздушные силы

В то же время еще 30 вражеских беспилотников-имитаторов — локационно потеряны (без негативных последствий).

Однако в результате вражеской атаки есть и разрушения. Так, повреждены учреждения, промышленные предприятия, хозяйственные постройки, частные и многоквартирные дома в Николаевской, Днепропетровской, Киевской, Черкасской, Сумской и Хмельницкой областях. Специальные службы ликвидируют последствия, предварительно без жертв, пострадавшим оказывается помощь.

Напомним, этой ночью оккупанты атаковали Николаев ударными дронами. Есть пострадавшие и разрушения жилых домов.

В то же время 21 января армия РФ ударила по железнодорожной инфраструктуре в Днепропетровской области. Есть раненые железнодорожники.