Обстріли України 22 січня — скільки дронів випустила Росія

Мобільні групи ППО. Фото: Генштаб ЗСУ

Армія РФ у ніч проти 22 січня випустила на Україну 99 ударних дронів. Протиповітряна оборона працювала у десятьох областях.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

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У відомстві розповіли, що з 19:00 21 січня та вночі 22 січня росіяни атакували українські міста ударними дронами типу "Shahed" і безпілотниками-імітаторами різних типів із Чуди (Крим), Меллерова, Брянська, Курська, Орела та Приморсько-Ахтарська.

Зазначається, що повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

"Станом на 10:00 підтверджено збиття 65 ударних БпЛА типу "Shahed" та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Харківській, Черкаській, Чернігівській, Київській, Хмельницькій, Дніпропетровській, Миколаївській та Одеській областях", — йдеться у повідомленні.

Результати роботи ППО. Фото: Повітряні сили

Водночас ще 30 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Однак внаслідок ворожої атаки є й руйнування. Так, пошкоджено установи, промислові підприємства, господарчі будівлі, приватні та багатоквартирні будинки у Миколаївській, Дніпропетровській, Київській, Черкаській, Сумській та Хмельницькій областях. Спеціальні служби ліквідовують наслідки, попередньо без жертв, постраждалим надається допомога.

Нагадаємо, цієї ночі окупанти атакували Миколаїв ударними дронами. Є постраждалі та руйнування житлових будинків.

Водночас 21 січня армія РФ вдарила по залізничній інфраструктурі у Дніпропетровській області. Є поранені залізничники.