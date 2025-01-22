Обстріли України 22 січня — скільки дронів випустила Росія

Нічна атака на Україну — скільки дронів збила ППО
Армія РФ у ніч проти 22 січня випустила на Україну 99 ударних дронів. Протиповітряна оборона працювала у десятьох областях.
Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.
Нічна атака на Україну 22 січня
У відомстві розповіли, що з 19:00 21 січня та вночі 22 січня росіяни атакували українські міста ударними дронами типу "Shahed" і безпілотниками-імітаторами різних типів із Чуди (Крим), Меллерова, Брянська, Курська, Орела та Приморсько-Ахтарська.
Зазначається, що повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.
"Станом на 10:00 підтверджено збиття 65 ударних БпЛА типу "Shahed" та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Харківській, Черкаській, Чернігівській, Київській, Хмельницькій, Дніпропетровській, Миколаївській та Одеській областях", — йдеться у повідомленні.
Водночас ще 30 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків).
Однак внаслідок ворожої атаки є й руйнування. Так, пошкоджено установи, промислові підприємства, господарчі будівлі, приватні та багатоквартирні будинки у Миколаївській, Дніпропетровській, Київській, Черкаській, Сумській та Хмельницькій областях. Спеціальні служби ліквідовують наслідки, попередньо без жертв, постраждалим надається допомога.
Нагадаємо, цієї ночі окупанти атакували Миколаїв ударними дронами. Є постраждалі та руйнування житлових будинків.
Водночас 21 січня армія РФ вдарила по залізничній інфраструктурі у Дніпропетровській області. Є поранені залізничники.
Читайте Новини.LIVE!