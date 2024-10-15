Обстрелы Украины ночью 15 октября — сколько дронов и ракет сбила ПВО

Мобильные группы ПВО. Фото: Генштаба ВСУ

Российская оккупационная армия в ночь на 15 октября выпустила по Украине ударные дроны и ракеты разных типов. В результате боевой работы противовоздушная оборона сбила все 12 "шахедов".

Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

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В ведомстве рассказали, что этой ночью враг нанес удар:

семью зенитных управляемых ракет С-300/400 по Николаевщине из временно оккупированного Крыма;

двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59 по Черниговщине и Сумщине из воздушного пространства Курской области:

17 ударными БпЛА (районы пусков: Курск, Приморско-Ахтарск).

"К отражению нападения привлекались авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины", — говорится в сообщении.

Так, в результате противовоздушного боя сбиты 12 вражеских БпЛА в Николаевской, Киевской, Одесской, Полтавской, Черниговской, Кировоградской и Черкасской областях.

Результаты работы ПВО. Фото: @kpszsu

"Четыре российских беспилотника локационно потеряны, предположительно в результате активного противодействия РЭБ. Еще один БпЛА — в воздухе. Боевая работа продолжается", — добавили в ПС.

Напомним, российская армия в ночь на 15 октября ударила ракетами С-300 по Николаеву. В результате вражеской атаки погиб один человек, еще 16 получили ранения.

Также мы писали, что 14 октября российские захватчики сбросили взрывчатку с дрона на жителей Херсонщины, есть раненые.