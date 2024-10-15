Обстріли України вночі 15 жовтня — скільки дронів та ракет збила ППО

Мобільні групи ППО. Фото: Генштабу ЗСУ

Російська окупаційна армія у ніч проти 15 жовтня випустила по Україні ударні дрони та ракети різних типів. В результаті бойової роботи протиповітряна оборона збила усі 12 "шахедів".

Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

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У відомстві розповіли, що цієї ночі ворог задав удару:

сімома зенітними керованими ракетами С-300/400 по Миколаївщині із тимчасово окупованого Криму;

двома керованими авіаційними ракетами Х-59 по Чернігівщині та Сумщині із повітряного простору Курської області:

17 ударними БпЛА (райони пусків: Курськ, Приморсько-Ахтарськ).

"До відбиття нападу залучались авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України", — йдеться у повідомленні.

Так, в результаті протиповітряного бою збито 12 ворожих БпЛА в Миколаївській, Київській, Одеській, Полтавській, Чернігівській, Кіровоградській та Черкаській областях.

Результати роботи ППО. Фото: @kpszsu

"Чотири російські безпілотники локаційно втрачено, імовірно внаслідок активної протидії РЕБ. Ще один БпЛА — в повітрі. Бойова робота триває", — додали в ПС.

Нагадаємо, російська армія у ніч проти 15 жовтня вдарила ракетами С-300 по Миколаєву. Внаслідок ворожої атаки загинула одна людина, ще 16 отримало поранення.

Також ми писали, що 14 жовтня російські загарбники скинули вибухівку з дрона на мешканців Херсонщини, є поранений.