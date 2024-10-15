Обстріли України вночі 15 жовтня — скільки дронів та ракет збила ППО

Нічна атака дронів та ракет — скільки повітряних цілей збила ППО
Російська окупаційна армія у ніч проти 15 жовтня випустила по Україні ударні дрони та ракети різних типів. В результаті бойової роботи протиповітряна оборона збила усі 12 "шахедів".
Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.
Скільки повітряних цілей збила ППО
У відомстві розповіли, що цієї ночі ворог задав удару:
- сімома зенітними керованими ракетами С-300/400 по Миколаївщині із тимчасово окупованого Криму;
- двома керованими авіаційними ракетами Х-59 по Чернігівщині та Сумщині із повітряного простору Курської області:
- 17 ударними БпЛА (райони пусків: Курськ, Приморсько-Ахтарськ).
"До відбиття нападу залучались авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України", — йдеться у повідомленні.
Так, в результаті протиповітряного бою збито 12 ворожих БпЛА в Миколаївській, Київській, Одеській, Полтавській, Чернігівській, Кіровоградській та Черкаській областях.
"Чотири російські безпілотники локаційно втрачено, імовірно внаслідок активної протидії РЕБ. Ще один БпЛА — в повітрі. Бойова робота триває", — додали в ПС.
Нагадаємо, російська армія у ніч проти 15 жовтня вдарила ракетами С-300 по Миколаєву. Внаслідок ворожої атаки загинула одна людина, ще 16 отримало поранення.
Також ми писали, що 14 жовтня російські загарбники скинули вибухівку з дрона на мешканців Херсонщини, є поранений.
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