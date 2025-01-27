Обстрелы Украины 27 января — сколько дронов сбила ПВО

Ночная работа ПВО. Фото: ОК "Север"

Российские войска в ночь на 27 января атаковали Украину 104 ударными дронами. Противовоздушная оборона работала в десяти областях и сбила большинство целей врага.

Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

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Ночная атака дронов на Украину 27 января

В Воздушных силах рассказали, что этой ночью оккупанты атаковали Украину 104 ударными дронами типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов из Орла, Курска, Миллерово, Приморско-Ахтарска и Чауды (Крым).

Отмечается, что воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

"По состоянию на 09:00 подтверждено сбитие 57 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников других типов в Киевской, Николаевской, Харьковской, Полтавской, Сумской, Днепропетровской, Хмельницкой, Житомирской, Винницкой и Ивано-Франковской областях", — говорится в сообщении.

Результаты работы ПВО. Фото: Воздушные силы

В то же время известно, что еще 39 вражеских беспилотников-имитаторов локационно потеряны без негативных последствий.

Вследствие атаки российских БпЛА пострадали Днепропетровская, Сумская, Ивано-Франковская и Киевская области. Там повреждены объекты инфраструктуры, многоквартирные и частные дома. К счастью, обошлось без погибших, а пострадавшим оказывается помощь. На месте работают все соответствующие службы и ликвидируют последствия вражеской атаки.

Напомним, в результате атаки ночью 27 января есть разрушения в нескольких городах Украины. В частности, от атаки дронов пострадали Днепропетровская, Ивано-Франковская и Сумская области.

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