Обстріли України 27 січня — скільки дронів збила ППО

Нічна робота ППО. Фото: ОК "Північ"

Російські війська у ніч проти 27 січня атакували Україну 104 ударними дронами. Протиповітряна оборона працювала у десятьох областях та збила більшість цілей ворога.

Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

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У Повітряних силах розповіли, що цієї ночі окупанти атакували Україну 104 ударними дронами типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів з Орла, Курська, Міллєрово, Приморсько-Ахтарська та Чауди (Крим).

Зазначається, що повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.

"Станом на 09:00 підтверджено збиття 57 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Київській, Миколаївській, Харківській, Полтавській, Сумській, Дніпропетровській, Хмельницькій, Житомирській, Вінницькій та Івано-Франківській областях", — йдеться у повідомленні.

Результати роботи ППО. Фото: Повітряні сили

Водночас відомо, що ще 39 ворожих безпілотників-імітаторів локаційно втрачені без негативних наслідків.

Внаслідок атаки російських БпЛА постраждали Дніпропетровська, Сумська, Івано-Франківська та Київська області. Там пошкоджені об'єкти інфраструктури, багатоквартирні та приватні будинки. На щастя, обійшлося без загиблих, а постраждалим надається допомога. На місці працюють усі відповідні служби та ліквідовують наслідки ворожої атаки.

Нагадаємо, внаслідок атаки вночі 27 січня є руйнування у кількох містах України. Зокрема, від атаки дронів постраждали Дніпропетровська, Івано-Франківська та Сумська області.

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