Обстрелы Украины ночью 19 ноября — сколько дронов сбила ПВО

Работа ПВО. Фото: NV

Российские войска в ночь на 19 ноября снова атаковали Украину ударными дронами типа "Shahed" и беспилотниками неустановленного типа. Противовоздушная оборона работала в девяти областях.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

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Обстрелы Украины ночью 19 ноября

По данным Воздушных сил, этой ночью россияне атаковали Украину 87 ударными БпЛА типа "Shahed" и беспилотниками неустановленного типа из Курска, Орела и временно оккупированном Крыму.

"Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины", — говорится в сообщении.

Так, по состоянию на 09:00 подтверждены убытки 51 вражеского БпЛА в Черкасской, Черниговской, Киевской, Полтавской, Житомирской, Сумской, Николаевской, Запорожской и Харьковской областях.

Кроме того, 30 вражеских дронов локационно потеряно в разных регионах. Еще один "шахед" находится в воздушном пространстве Украины. Продолжается боевая работа.

Результаты работы ПВО. Фото: t.me/kpszsu

Напомним, российские войска в ночь на 19 ноября атаковали Запорожье ударными дронами типа Shahed. В результате более 15,6 тысячи абонентов остаются без света.

Кроме того, поздно вечером 18 ноября захватчики атаковали Глухов Сумской области. Из-за попадания вражеского дрона в многоэтажку погибли и ранены.