Обстріли України вночі 19 листопада — скільки дронів збила ППО

Робота ППО. Фото: NV

Російська війська у ніч проти 19 листопада знову атакували Україну ударними дронами типу Shahed та безпілотниками невстановленого типу. Протиповітряна оборона працювала у дев'ятьох областях.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

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За даними Повітряних сил, цієї ночі росіяни атакували Україну 87 ударними БпЛА типу Shahed та безпілотниками невстановленого типу із Курська, Орелу та тимчасово окупованому Криму.

"Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України", — йдеться у повідомленні.

Так, станом на 09:00 підтверджено збиття 51 ворожого БпЛА у Черкаській, Чернігівській, Київській, Полтавській, Житомирській, Сумській, Миколаївській, Запорізькій та Харківській областях.

Крім того, 30 ворожих дронів локаційно втрачено у різних регіонах. Ще один "шахед" перебуває в повітряному просторі України. Триває бойова робота.

Результати роботи ППО. Фото: t.me/kpszsu

Нагадаємо, російські війська у ніч проти 19 листопада атакували Запоріжжя ударними дронами типу Shahed. Внаслідок цього понад 15,6 тисячі абонентів залишаються без світла.

Крім того, пізно ввечері 18 листопада загарбники атакували Глухів Сумської області. Через влучання ворожого дрона у багатоповерхівку є загиблі та поранені.