Дроны поразили нефтеперекачивающую станцию и ракетный арсенал в РФ

Пожар на месте атаки. Фото: скриншот из видео

Беспилотники Службы безопасности Украины и Сил специальных операций в ночь на среду, 29 января, поразили объекты врага. Речь идет о нефтеперекачивающей станции "Андреаполь" и ракетном арсенале ВС РФ в Тверской области.

Об этом сообщают источники Новини.LIVE в СБУ.

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Этой ночью СБУ и ССО осуществили совместную атаку на нефтеперекачивающую станцию "Андреаполь", которая является важной частью Балтийской трубопроводной системы-2. В результате атаки дронов там:

повреждена фильтрационная помповая площадка;

повреждены цистерны с присадками;

произошел разлив нефтепродуктов и разгорелся пожар.

В СБУ заметили, что россиянам даже пришлось останавливать магистральный трубопровод, по которому поставляют нефть к терминалу "Усть-Луга" в Ленинградской области.

Кроме того, украинские защитники атаковали 23-й ракетный арсенал минобороны России в Тверской области: поражен склад и три здания воинской части. Местные жители сообщали о более 20 взрывах, там проводили эвакуацию населения.

"СБУ совместно с Силами обороны продолжает отработку по военным и логистическим объектам на территории врага, уменьшая его способности вести войну против Украины", — отметили в СБУ.

Ранее стало известно, что атакованный нефтеперерабатывающий завод компании "Лукойл" был четвертым из самых мощных в России.

А 26 января Силы обороны во второй раз атаковали Рязанский нефтеперерабатывающий завод.