Дрони уразили нафтоперекачувальну станцію і ракетний арсенал у РФ

Пожежа на місці атаки. Фото: скриншот з відео

Безпілотники Служби безпеки України та Сил спеціальних операцій в ніч проти середи, 29 січня, уразили об'єкти ворога. Йдеться про нафтоперекачувальну станцію "Андреаполь" та ракетний арсенал ЗС РФ у Тверській області.

Про це повідомляють джерела Новини.LIVE в СБУ.



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Цієї ночі СБУ та ССО здійснили спільну атаку на нафтоперекачувальну станцію "Андреаполь", яка є важливою частиною Балтійської трубопровідної системи-2. Внаслідок атаки дронів там:

пошкоджено фільтраційний помповий майданчик;

пошкоджено цистерни з присадками;

стався розлив нафтопродуктів і розгорілася пожежа.

В СБУ зауважили, що росіянам навіть довелося зупиняти магістральний трубопровід, яким постачають нафту до термінала "Усть-Луга" в Ленінградській області.

Крім того, українські захисники атакували 23-й ракетний арсенал міноборони Росії у Тверській області: уражено склад та три будівлі військової частини. Місцеві мешканці повідомляли про понад 20 вибухів, там проводили евакуацію населення.

"СБУ спільно із Силами оборони продовжує відпрацювання по військовим та логістичним об’єктам на території ворога, зменшуючи його спроможності вести війну проти України", — наголосили в СБУ.

Раніше стало відомо, що атакований нафтопереробний завод компанії "Лукойл" був четвертим з найпотужніших в Росії.

А 26 січня Сили оборони вдруге атакували Рязанський нафтопереробний завод.