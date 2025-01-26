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Невероятная удача — кадры, как шлем спас бойца ВСУ

26 января 2025 05:31
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор
Благодаря качественному шлему и чуду боец ВСУ не пострадал после попадания из вражеского АК
Бойцы ВСУ на фронте. Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор

В соцсетях распространяется видеоролик, на котором при зачистке участка фронта боец ВСУ попал под вражеский огонь из автоматов АК. Оккупанты стреляли прицельно в голову бойца, но шлем его спас.

Полную съемку этого элемента боя опубликовал в своем Telegram руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко.

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Двое бойцов ВСУ зачищали свой участок в сельской застройке. Пытаясь бросить гранату в направлении врага, который мог прятаться в остатках сооружений, украинский солдат попал под автоматную очередь российских оккупантов.

Настоящее чудо и качественный шлем спасли ему жизнь. Боец не получил даже царапины и с напарником продолжил боевое задание.

Ранее мы публиковали кадры, как операторам 412 полка "NEMESIS" удалось вразить ЗРК "Бук-М3". Стоимость полного комплекса составляет около 45 000 000 долларов.

Напомним, Силы обороны за несколько дней поразили командные пункты оккупантов в Донецкой области, ослабляя их логистику и способность проводить операции.

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