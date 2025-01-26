Завдяки якісному шолому та диву боєць ЗСУ не постраждав після влучання з ворожого АК

Бійці ЗСУ на фронті. Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ

В соцмережах шириться відеоролик, на якому при зачистці ділянки фронту боєць ЗСУ потрапив під ворожий вогонь з автоматів АК. Окупанти стріляли прицільно в голову бійця, але шолом його врятував.

Повну зйомку цього елементу боя опублікував у своєму Telegram керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко.

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Двоє бійців ЗСУ зачищали свою ділянку у сільскій забудові. Намагаючись кинути гранату в напрямку ворога, який міг ховатись в залишках споруд, український солдат потрапив під автоматну чергу російських окупантів.

Справжнє диво та якісний шолом врятували йому життя. Боєць не отримав навіть подряпини й з напарником продовжив бойове завдання.

Раніше ми публікували кадри, як операторам 412 полку "NEMESIS" вдалось вразити ЗРК "Бук-М3". Вартість повного комплексу складає близько 45 000 000 доларів.

Нагадаємо, Сили оборони за декілька днів уразили командні пункти окупантів у Донецькій області, послаблюючи їхню логістику та здатність проводити операції.