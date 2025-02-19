По словам Трампа, Путин четко понял его, когда тот сказал, что не надо было входить в Украину

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп во время брифинга с журналистами, назвал своего предшественника Джо Байдена некомпетентным чиновником. Он также сказал несколько слов о разговоре с Путиным.

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По словам американского президента, во время разговора с Путиным они обсуждали Украину. Трамп сказал, что Путин не имел ни одного шанса вторгаться в Украину.

"Он никогда не имел шанса войти туда. И я сказал ему: "Тебе лучше не входить. Не входи. Не входи". И он это понял. Он понял это полностью", — заявил Трамп.

Президент США также добавил, что его интересует только одно - сможет ли он "спасти, возможно, миллионы жизней". В противном случае, заявил Трамп, все может закончиться даже Третьей мировой войной.

Что касается Байдена, то Трамп оценил его, как некомпетентную личность. По мнению Трампа, Байден делал вещи, которые не надо было делать.

"Послушайте, у нас был президент, который был крайне некомпетентен. Он не имел никакого представления о том, что делает. Он говорил очень глупые вещи, такие как о вторжении на части территории и так далее. Он сделал много неудачных заявлений, но он крайне некомпетентен. И, я думаю, все это знают", — сказал Трамп.