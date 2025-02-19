За словами Трампа, Путін чітко зрозумів його, коли той сказав, що не треба було входити в Україну

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп під час брифінгу з журналістами, назвав свого попередника Джо Байдена некомпетентним посадовцем. Він також сказав декілька слів про розмову з Путіним.

Переклад трансляції та основні тези доступні на трансляції Новини.LIVE.

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За словами американського президента, під час розмови з Путіним вони обговорювали Україну. Трамп сказав, що Путін не мав жодного шансу вдиратися в Україну.

"Він ніколи не мав шансу ввійти туди. І я сказав йому: "Тобі краще не входити. Не входь. Не входь". І він це зрозумів. Він зрозумів це повністю", — заявив Трамп.

Президент США також додав, що його цікавить лише одне — чи зможе він "врятувати, можливо, мільйони життів". У іншому випадку, заявив Трамп, все може закінчитися навіть Третьою світовою війною.

Щодо Байдена, то Трамп оцінив його, як некомпетентну особу. На думку Трампа, Байден робив речі, які не треба було робити.

"Послухайте, у нас був президент, який був вкрай некомпетентний. Він не мав жодного уявлення про те, що робить. Він говорив дуже дурні речі, такі як про вторгнення на частині території й таке інше. Він зробив багато невдалих заяв, але він вкрай некомпетентний. І, я думаю, всі це знають", — сказав Трамп.