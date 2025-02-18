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Чи відправлять США миротворців в Україну — Трамп відповів

18 лютого 2025 23:38
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор
Дональд Трамп заявив, що не проти розміщень військ ЄС в Україні, але США своїх миротворців надсилати не будуть
Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор

Президент США Дональд Трамп висловився з приводу можливості розміщення американських солдатів в Україні. Він також відреагував на можливість розміщення миротворчого контингенту з країн Євросоюзу.

Чи будуть надсилати США своїх солдатів в Україну

За словами Трампа, США не планують розміщувати свої війська на території України. А ось якщо Європа хоче залучити свій військовий контингент, то він не проти цього.

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"Якщо вони хочуть розмістити миротворців, то я це підтримую. Якщо в нас буде мирна угода і там будуть військові, нехай це буде. Ми своїх військових розміщувати не будемо. Головне, щоб був мир, перемир'я", — заявив президент США.

Дональд Трамп війна в Україні
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