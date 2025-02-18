Дональд Трамп заявив, що не проти розміщень військ ЄС в Україні, але США своїх миротворців надсилати не будуть

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп висловився з приводу можливості розміщення американських солдатів в Україні. Він також відреагував на можливість розміщення миротворчого контингенту з країн Євросоюзу.

Чи будуть надсилати США своїх солдатів в Україну

За словами Трампа, США не планують розміщувати свої війська на території України. А ось якщо Європа хоче залучити свій військовий контингент, то він не проти цього.

Читайте також:

"Якщо вони хочуть розмістити миротворців, то я це підтримую. Якщо в нас буде мирна угода і там будуть військові, нехай це буде. Ми своїх військових розміщувати не будемо. Головне, щоб був мир, перемир'я", — заявив президент США.