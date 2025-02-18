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Отправят ли США миротворцев в Украину — Трамп ответил

18 февраля 2025 23:38
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор
Дональд Трамп заявил, что не против размещений войск ЕС в Украине, но США своих миротворцев посылать не будут
Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор

Президент США Дональд Трамп высказался по поводу возможности размещения американских солдат в Украине. Он также отреагировал на возможность размещения миротворческого контингента из стран Евросоюза.

Будут ли посылать США своих солдат в Украину

По словам Трампа, США не планируют размещать свои войска на территории Украины. А вот если Европа хочет привлечь свой военный контингент, то он не против этого.

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"Если они хотят разместить миротворцев, то я это поддерживаю. Если у нас будет мирное соглашение и там будут военные, пусть это будет. Мы своих военных размещать не будем. Главное, чтобы был мир, перемирие", — заявил президент США.

Дональд Трамп война в Украине
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