По словам Макрона, французских наземных войск в Украине не будет, но обсуждается членство в НАТО

Французские войска в Украине — Макрон ответил, согласится ли он
Президент Франции Эммануэль Макрон высказался на тему возможности присутствия французских миротворцев на территории Украины. Он отметил, что Франция не готовится отправлять сухопутные войска в Украину.
Об этом сообщает издание Le Monde.
Что Макрон предлагает взамен
С другой стороны, он предлагает "перевооружить украинцев". Затем выслать экспертов или даже военных экспертов за пределы зоны конфликта.
"Это то, о чем мы думаем с британцами. И третье решение - членство в НАТО", — заявил французский президент.
Также Макрон объявил, что организует сегодня, 19 февраля, новую встречу "с несколькими европейскими и неевропейскими государствами" по Украине. Среди гостей будут Норвегия, Канада, Чехия, Греция, Финляндия, Румыния, Швеция, Бельгия и страны Балтии.
Макрон напомнил, что Россия представляет экзистенциальную угрозу для европейцев, учитывая действия, которые она осуществляет в различных сферах.
"Это не только вторжение в Украину, но и действия на польской границе, кибератаки и манипуляции информацией или избирательными процессами, как в Румынии, а также из-за ее явных угроз из-за ее ядерной доктрины", — подчеркнул президент Франции.
Напомним, около суток назад премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что готов отправить британские войска в Украину, чтобы обеспечить мирное соглашение. В результате между лидерами европейских стран возник спор.
Также сообщалось, что президент США Дональд Трамп высказался по поводу возможности размещения американских солдат в Украине. Он также отреагировал на возможность размещения миротворческого контингента из стран Евросоюза.
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