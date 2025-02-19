По словам Макрона, французских наземных войск в Украине не будет, но обсуждается членство в НАТО

Президент Франции Эммануэль Макрон. Фото: Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон высказался на тему возможности присутствия французских миротворцев на территории Украины. Он отметил, что Франция не готовится отправлять сухопутные войска в Украину.

Об этом сообщает издание Le Monde.

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С другой стороны, он предлагает "перевооружить украинцев". Затем выслать экспертов или даже военных экспертов за пределы зоны конфликта.

"Это то, о чем мы думаем с британцами. И третье решение - членство в НАТО", — заявил французский президент.

Также Макрон объявил, что организует сегодня, 19 февраля, новую встречу "с несколькими европейскими и неевропейскими государствами" по Украине. Среди гостей будут Норвегия, Канада, Чехия, Греция, Финляндия, Румыния, Швеция, Бельгия и страны Балтии.

Макрон напомнил, что Россия представляет экзистенциальную угрозу для европейцев, учитывая действия, которые она осуществляет в различных сферах.

"Это не только вторжение в Украину, но и действия на польской границе, кибератаки и манипуляции информацией или избирательными процессами, как в Румынии, а также из-за ее явных угроз из-за ее ядерной доктрины", — подчеркнул президент Франции.

Напомним, около суток назад премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что готов отправить британские войска в Украину, чтобы обеспечить мирное соглашение. В результате между лидерами европейских стран возник спор.

Также сообщалось, что президент США Дональд Трамп высказался по поводу возможности размещения американских солдат в Украине. Он также отреагировал на возможность размещения миротворческого контингента из стран Евросоюза.