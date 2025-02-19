За словами Макрона, французських наземних військ в Україні не буде, але обговорюється членство в НАТО

Президент Франції Еммануель Макрон. Фото: Reuters

Президент Франції Еммануель Макрон висловився на тему можливости присутності французських миротворців на території України. Він наголосив, що Франція не готується надсилати сухопутні війська до України.

Про це повідомляє видання Le Monde.

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З іншого боку, він пропонує "переозброїти українців". Потім вислати експертів або навіть військових експертів за межі зони конфлікту.

"Це те, про що ми думаємо з британцями. І третє рішення — членство в НАТО", — заявив французський президент.

Також Макрон оголосив, що організує сьогодні, 19 лютого, нову зустріч "з кількома європейськими та неєвропейськими державами" щодо України. Серед гостей будуть Норвегія, Канада, Чехія, Греція, Фінляндія, Румунія, Швеція, Бельгія та країни Балтії.

Макрон нагадав, що Росія становить екзистенційну загрозу для європейців, враховуючи дії, які вона здійснює в різних сферах.

"Це не тільки вторгнення в Україну, але й дії на польському кордоні, кібератаки та маніпуляції інформацією чи виборчими процесами, як у Румунії, а також через її явні загрози через її ядерну доктрину", — підкреслив президент Франції.

Нагадаємо, близько доби тому прем'єр-міністр Британії Кір Стармер заявив, що готовий відправити британські війська в Україну, щоб забезпечити мирну угоду. Унаслідок цього між лідерами європейських країн виникла суперечка.

Також повідомлялось, що президент США Дональд Трамп висловився з приводу можливості розміщення американських солдатів в Україні. Він також відреагував на можливість розміщення миротворчого контингенту з країн Євросоюзу.