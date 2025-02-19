На думку Трампа, уряд України дозволив тривати війні

Трампа спитали про "маріонеткову владу в Україні" — ось відповідь
19 лютого 2025 00:17
Президент США Дональд Трамп. Фото:Reuters
На брифінгу для преси президент США Дональд Трамп дивно відповів на питання журналістки, а саме: як він збирається протистояти спробам Росії встановити в Україні маріонеткову владу. Трамп по суті відповів взагалі не про це.
Ось посилання на канал з трансляцією брифінгу Трампа.
Читайте також:
Що відповів Трамп
По суті Трамп нічого не зміг сказати. Тільки повторив старий вислів, що українське керівництво дозволило тривати цій війні. А цієї війни не мало б бути, навіть без США.
Читайте Новини.LIVE!