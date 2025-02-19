Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Армія arrow Трампа спитали про "маріонеткову владу в Україні" — ось відповідь arrow

Трампа спитали про "маріонеткову владу в Україні" — ось відповідь

19 лютого 2025 00:17
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор
На думку Трампа, уряд України дозволив тривати війні
Президент США Дональд Трамп. Фото:Reuters
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор

На брифінгу для преси президент США Дональд Трамп дивно відповів на питання журналістки, а саме: як він збирається протистояти спробам Росії встановити в Україні маріонеткову владу. Трамп по суті відповів взагалі не про це. 

Ось посилання на канал з трансляцією брифінгу Трампа.

Читайте також:

Що відповів Трамп

По суті Трамп нічого не зміг сказати. Тільки повторив старий вислів, що українське керівництво дозволило тривати цій війні. А цієї війни не мало б бути, навіть без США. 

Дональд Трамп війна в Україні
Реклама
Реклама
Реклама