На думку Трампа, уряд України дозволив тривати війні

Президент США Дональд Трамп. Фото:Reuters

На брифінгу для преси президент США Дональд Трамп дивно відповів на питання журналістки, а саме: як він збирається протистояти спробам Росії встановити в Україні маріонеткову владу. Трамп по суті відповів взагалі не про це.

Ось посилання на канал з трансляцією брифінгу Трампа.

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По суті Трамп нічого не зміг сказати. Тільки повторив старий вислів, що українське керівництво дозволило тривати цій війні. А цієї війни не мало б бути, навіть без США.