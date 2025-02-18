На думку Трампа, рейтинг Зеленського зараз складає близька 3-4 відсотка і вибори є необхідними

Трамп назвав рейтинг Зеленського і закликав до виборів
18 лютого 2025 23:48
Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters
Президент США Дональд Трамп висловився на тему виборів в Україні. Він також назвав рейтинг Володимира Зеленського.
Який рейтинг Зеленського на Думку Трампа
Президент США вважає, що вибори в Україні не є вимогою Росії чи когось ще. Трамп заявив, що це — об'єктивна необхідність.
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"Україні потрібні вибори, в цій ситуації, коли в Україні триває воєнний стан і лідер цієї країни має популярність 3-4%. Це не Росія каже, що Україні потрібні вибори, це об'єктивна ситуація", — заявив Трамп.
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