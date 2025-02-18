По мнению Трампа, рейтинг Зеленского сейчас составляет около 3-4 процентов и выборы являются необходимыми

Трамп назвал рейтинг Зеленского и призвал к выборам
18 февраля 2025 23:48
Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters
Президент США Дональд Трамп высказался на тему выборов в Украине. Он также назвал рейтинг Владимира Зеленского.
Какой рейтинг Зеленского по мнению Трампа
Президент США считает, что выборы в Украине не являются требованием России или кого-то еще. Трамп заявил, что это — объективная необходимость.
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"Украине нужны выборы, в этой ситуации, когда в Украине продолжается военное положение и лидер этой страны имеет популярность 3-4%. Это не Россия говорит, что Украине нужны выборы, это объективная ситуация", — заявил Трамп.
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