По мнению Трампа, рейтинг Зеленского сейчас составляет около 3-4 процентов и выборы являются необходимыми

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп высказался на тему выборов в Украине. Он также назвал рейтинг Владимира Зеленского.

Какой рейтинг Зеленского по мнению Трампа

Президент США считает, что выборы в Украине не являются требованием России или кого-то еще. Трамп заявил, что это — объективная необходимость.

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"Украине нужны выборы, в этой ситуации, когда в Украине продолжается военное положение и лидер этой страны имеет популярность 3-4%. Это не Россия говорит, что Украине нужны выборы, это объективная ситуация", — заявил Трамп.