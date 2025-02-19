По мнению Трампа, правительство Украины позволило продолжаться войне

Президент США Дональд Трамп. Фото:Reuters

На брифинге для прессы президент США Дональд Трамп странно ответил на вопрос журналистки, а именно: как он собирается противостоять попыткам России установить в Украине марионеточную власть. Трамп по сути ответил вообще не об этом.

Вот ссылка на канал с трансляцией брифинга Трампа.

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По сути Трамп ничего не смог сказать. Только повторил старое выражение, что украинское руководство позволило продолжаться этой войне. А этой войны не должно было бы быть, даже без США.