Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКино и сериалыМодаЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Армия Не только лодка — СБУ раскрыла детали операции в Новороссийске

Не только лодка — СБУ раскрыла детали операции в Новороссийске

Ua ru
Дата публикации 23 декабря 2025 22:25
Операция в Новороссийске - СБУ поразили самолет-разведчик Ил-38Н
Ликвидация вражеского самолета. Фото: кадр из видео

Служба безопасности Украины раскрыла новые подробности подготовки уникальной спецоперации по подрыву российской подводной лодки в порту Новороссийска. Тогда перед подрывом был поражен морской самолет-разведчик Ил-38Н.

Об этом сообщили в СБУ в Telegram во вторник, 23 декабря.

Реклама
Читайте также:

Операция в Новороссийске

Во время подготовки обстрела сотрудники 13-го Главного управления военной контрразведки СБУ подбили модернизированный противолодочный самолет Ил-38Н (Sea Dragon) на авиабазе в Ейске.

"Это воздушное судно предназначено для морской разведки, поиска подводных лодок, контроля акваторий, установления минных заграждений и нанесения торпедных ударов. Пораженный борт активно противодействовал работе морских дронов СБУ. Ориентировочная стоимость этого самолета составляет 24 млн долларов США", — говорится в сообщении.

Как отметили в СБУ, в Черном море у России был только один самолет такого класса, способный обнаружить подводный дрон Sub Sea Baby во время движения к цели. Ее уничтожение не позволило противнику вовремя заметить угрозу и позволило успешно провести основную часть спецоперации — подрыв подводной лодки типа "Варшавянка".

Для уничтожения Ил-38Н СБУ использовала современный беспилотник с надземной детонационной боевой частью, оснащенный двумя тысячами направленных вниз элекментов. Взрыв произошел непосредственно над отсеком с основным оборудованием и радиолокационными системами, также был поврежден один из двигателей самолета.

"Служба безопасности Украины и в дальнейшем будет работать по законным военным целям врага и уничтожать его там, где он этого не ожидает!" — добавили в сообщении.

Напомним, что ранее стало известно, что украинские военные атаковали порт "Новороссийск" в Краснодарском крае. Тогда были поражены нефтетерминал, позиции ПВО и большой десантный корабль.

А до этого ВСУ ликвидировали редкий самолет А-60, который принадлежит войскам РФ.

СБУ самолет спецоперация порт война в Украине
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации