Операция в Новороссийске - СБУ поразили самолет-разведчик Ил-38Н

Ликвидация вражеского самолета. Фото: кадр из видео

Служба безопасности Украины раскрыла новые подробности подготовки уникальной спецоперации по подрыву российской подводной лодки в порту Новороссийска. Тогда перед подрывом был поражен морской самолет-разведчик Ил-38Н.

Об этом сообщили в СБУ в Telegram во вторник, 23 декабря.

Операция в Новороссийске

Во время подготовки обстрела сотрудники 13-го Главного управления военной контрразведки СБУ подбили модернизированный противолодочный самолет Ил-38Н (Sea Dragon) на авиабазе в Ейске.

"Это воздушное судно предназначено для морской разведки, поиска подводных лодок, контроля акваторий, установления минных заграждений и нанесения торпедных ударов. Пораженный борт активно противодействовал работе морских дронов СБУ. Ориентировочная стоимость этого самолета составляет 24 млн долларов США", — говорится в сообщении.

Как отметили в СБУ, в Черном море у России был только один самолет такого класса, способный обнаружить подводный дрон Sub Sea Baby во время движения к цели. Ее уничтожение не позволило противнику вовремя заметить угрозу и позволило успешно провести основную часть спецоперации — подрыв подводной лодки типа "Варшавянка".

Для уничтожения Ил-38Н СБУ использовала современный беспилотник с надземной детонационной боевой частью, оснащенный двумя тысячами направленных вниз элекментов. Взрыв произошел непосредственно над отсеком с основным оборудованием и радиолокационными системами, также был поврежден один из двигателей самолета.

"Служба безопасности Украины и в дальнейшем будет работать по законным военным целям врага и уничтожать его там, где он этого не ожидает!" — добавили в сообщении.

Напомним, что ранее стало известно, что украинские военные атаковали порт "Новороссийск" в Краснодарском крае. Тогда были поражены нефтетерминал, позиции ПВО и большой десантный корабль.

А до этого ВСУ ликвидировали редкий самолет А-60, который принадлежит войскам РФ.