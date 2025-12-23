Операція у Новоросійську - СБУ уразили літак-розвідник Іл-38Н

Ліквідація ворожого літака. Фото: кадр з відео

Служба безпеки України розкрила нові подробиці підготовки унікальної спецоперації з підриву російського підводного човна в порту Новоросійська. Тоді перед підривом було уражено морський літак-розвідник Іл-38Н.

Про це повідомили в СБУ у Telegram у вівторок, 23 грудня.

Операція у Новоросійську

Під час підготовки обстрілу співробітники 13-го Головного управління військової контррозвідки СБУ підбили модернізований протичовновий літак Іл-38Н (Sea Dragon) на авіабазі в Єйську.

"Це повітряне судно призначене для морської розвідки, пошуку підводних човнів, контролю акваторій, встановлення мінних загороджень і нанесення торпедних ударів. Уражений борт активно протидіяв роботі морських дронів СБУ. Орієнтовна вартість цього літака становить 24 млн доларів США", — говориться у повідомленні.

Як зазначили в СБУ, у Чорному морі у Росії був лише один літак такого класу, здатний виявити підводний дрон Sub Sea Baby під час руху до цілі. Його знищення не дало противнику вчасно помітити загрозу й дозволило успішно провести основну частину спецоперації — підрив підводного човна типу "Варшав’янка".

Для знищення Іл-38Н СБУ використовувала сучасний безпілотник з надземною детонаційною бойовою частиною, оснащений двома тисячами спрямованих вниз елементів. Вибух стався безпосередньо над відсіком з основним обладнанням і радіолокаційними системами, також був пошкоджений один з двигунів літака.

"Служба безпеки України й надалі працюватиме по законних військових цілях ворога та нищитиме його там, де він цього не очікує!" — додали у повідомленні.

Нагадаємо, що раніше стало відомо, що українські військові атакували порт "Новоросійськ" у Краснодарському краї. Тоді було влучено у нафтотермінал, позиції ППО та великий десантний корабель.

А до цього ЗСУ ліквідували рідкісний літак А-60, який належить військам РФ.