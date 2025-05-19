Есть ли у РФ ресурсы для захвата юга Украины - мнение Крейденко

Наступление РФ на фронте. Фото: росСМИ

Россия не имеет достаточно ресурсов для эффективного наступления даже на часть Запорожской или Херсонской области. Однако оккупанты не оставляют попыток.

Об этом заявил народный депутат Владимир Крейденко в эфире программы Вечір.LIVE.

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По его словам, несмотря на мобилизацию экономики и усилия Кремля поддерживать войну, достичь военных целей без огромных потерь и рисков Россия не способна.

"Они это понимают. Наши военные уже имеют опыт, хорошо владеют техникой, знают, как действовать, и готовы давать отпор ежедневно", — подчеркнул Крейденко.

В то же время депутат отметил, что Москва не прекращает попыток продвижения, потому что сделала ставку на затяжное противостояние, надеясь истощить Украину и ее союзников.

Напомним, что в Запорожской области российские войска снова активизировали штурмовые действия. В то же время оккупанты изменили подход к ведению боев — вместо использования бронетехники, в частности танков, они переходят к пешим атакам.

Кроме того, в Соединенных Штатах заявили, что Россия стягивает войска к линии фронта, готовясь к потенциальному новому наступлению. По оценкам американских чиновников, Москва стремится расширить зону оккупации и захватить новые украинские территории.