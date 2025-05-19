Есть ли у РФ ресурсы для захвата юга Украины - мнение Крейденко

Нардеп раскрыл, есть ли у РФ ресурсы для захвата юга Украины
Россия не имеет достаточно ресурсов для эффективного наступления даже на часть Запорожской или Херсонской области. Однако оккупанты не оставляют попыток.
Об этом заявил народный депутат Владимир Крейденко в эфире программы Вечір.LIVE.
Есть ли у РФ ресурсы для захвата юга Украины
По его словам, несмотря на мобилизацию экономики и усилия Кремля поддерживать войну, достичь военных целей без огромных потерь и рисков Россия не способна.
"Они это понимают. Наши военные уже имеют опыт, хорошо владеют техникой, знают, как действовать, и готовы давать отпор ежедневно", — подчеркнул Крейденко.
В то же время депутат отметил, что Москва не прекращает попыток продвижения, потому что сделала ставку на затяжное противостояние, надеясь истощить Украину и ее союзников.
Напомним, что в Запорожской области российские войска снова активизировали штурмовые действия. В то же время оккупанты изменили подход к ведению боев — вместо использования бронетехники, в частности танков, они переходят к пешим атакам.
Кроме того, в Соединенных Штатах заявили, что Россия стягивает войска к линии фронта, готовясь к потенциальному новому наступлению. По оценкам американских чиновников, Москва стремится расширить зону оккупации и захватить новые украинские территории.
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